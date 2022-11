(CNN) – Un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra se estrellaron en un espectáculo aéreo llamado Wings Over en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, alrededor de la 1:20 p.m. (hora local) de este sábado, según la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés).

“En este momento, se desconoce cuántas personas había en ambos aviones”, dijo la FAA en un comunicado.

Las autoridades respondieron al incidente en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, dijo a CNN Jason Evans, de Dallas Fire-Rescue.

Actualmente hay más de 40 unidades de bomberos en escena, según muestra la página de incidentes activos de la agencia.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán la colisión. La NTSB estará a cargo y se espera que proporcione actualizaciones adicionales.

El evento, que estaba programado para el domingo, ha sido cancelado, según el sitio web del organizador.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo en un tuit después del accidente: “Como muchos de ustedes ya han visto, hemos tenido una terrible tragedia en nuestra ciudad hoy durante una exhibición aérea. Muchos detalles siguen siendo desconocidos o no confirmados en este momento”.

“Los videos son desgarradores. Por favor, oren por las almas que se elevaron al cielo para entretener y educar a nuestras familias hoy”, dijo Johnson en otro tuit.

Los escombros de la colisión cayeron sobre la autopista 67 en dirección sur, según un informe de WFAA, afiliada de CNN.

Los carriles hacia el sur y hacia el norte de la carretera fueron cerrados después del incidente, dijo el Departamento de Policía de Dallas.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot

— David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022