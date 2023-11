(CNN) – Un Boeing 747 en ruta desde Nueva York a Lieja, en Bélgica, se vio obligado a dar la vuelta el 9 de noviembre después de que un caballo se soltó en la bodega de carga.

El vuelo de carga operado por la aerolínea chárter Air Atlanta Islandic había ascendido a unos 31 mil pies cuando la tripulación contactó al Control de Tráfico Aéreo en Boston para informar que el caballo se había escapado de su puesto.

“No tenemos ningún problema (…) en cuanto a volar”, dice uno de los pilotos en una reconstrucción de vídeo del canal de YouTube “You Can See ATC“, pero “no podemos volver a asegurar el caballo“.

En las grabaciones, se puede escuchar al Control de Tráfico Aéreo accediendo a la petición de los pilotos de regresar al aeropuerto JFK y, debido a que el avión era demasiado pesado, arrojar 20 toneladas de combustible al este de Nantucket.

El piloto también pide que un veterinario acuda al avión al aterrizar, ya que “tenemos un caballo en dificultades”.

Un representante de Air Atlanta Islandic le dijo a CNN que la información en el video “You Can See ATC” es correcta.

El historial de vuelos del sitio de seguimiento FlightRadar24.com muestra que, tras el desvío, el avión pudo despegar de nuevo con unas tres horas de retraso. Aterrizó en Lieja a las 6:49 hora local de la mañana del 10 de noviembre.

Los problemas con animales son sorprendentemente comunes en el aire.

Solo en octubre de 2023, se informó que una nutria y una rata causaron revuelo después de escapar del equipaje de mano en un vuelo de VietJet desde Bangkok, mientras que un cachorro de oso se soltó de su jaula en un vuelo de Bagdad a Dubai mientras los pasajeros estaban a bordo.