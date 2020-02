El Ministerio de Salud de Brasil , junto con los departamentos de salud estatales y municipales de Sao Paulo, investigan un posible caso de enfermedad por coronavirus (Covid-19) en esa ciudad, quien sería la primera persona contagiada en Latinoamérica.

Según informaron este martes mediante su cuenta de Twitter, se trata de un hombre de 61 años que estuvo en la zona de Lombardía, al norte de Italia.

Las autoridades informaron que están llevando a cabo el proceso de identificación de contactos del paciente.

“El Ministerio de Salud publicará el informe de investigación final a su debido tiempo. Por lo tanto, la cartera recomienda precaución sobre cualquier información que no sea oficial, ya que la investigación no se ha completado”, señalaron en la red social.

