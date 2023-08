(CNN) — El pistolero que mató a tres personas el sábado en una tienda Dollar General en Jacksonville, Florida, había sido rechazado anteriormente en el campus de una universidad históricamente negra, a pocas cuadras del lugar del tiroteo, según las autoridades, fue un ataque dirigido contra personas negras.

El tirador, descrito por la policía como un hombre blanco de unos 20 años, fue por primera vez al campus de la Universidad Edward Waters, donde se negó a identificarse ante un oficial de seguridad del campus y le pidieron que se fuera, afirmó la universidad en un comunicado. liberar.

“El individuo regresó a su automóvil y abandonó el campus sin incidentes. El encuentro fue reportado a la Oficina del Sheriff de Jacksonville por la seguridad de EWU”, dijo la escuela.

La universidad, que se encuentra en un vecindario históricamente negro, cerró el sábado y a los estudiantes que viven en el campus se les dijo que permanecieran en sus residencias.

El sospechoso, que no ha sido identificado públicamente, se puso un chaleco antibalas y una máscara mientras aún estaba en el campus antes de dirigirse al cercano Dollar General, dijo el sheriff de Jacksonville, T.K. Waters le dijo a Jim Acosta de CNN.

Armado con un rifle estilo AR-15 y una pistola, el pistolero abrió fuego afuera de la tienda y luego nuevamente adentro, disparando fatalmente a las tres víctimas antes de suicidarse, según Waters.

Las autoridades no han identificado públicamente a las víctimas, descritas como dos hombres y una mujer, todos negros, dijo el sheriff.

Los investigadores ahora están investigando los motivos del pistolero, su historial de llamadas a las autoridades y cómo obtuvo las armas de fuego, dijo Waters, y agregó que lo que está claro es que el ataque estaba dirigido a personas negras.

“Este tiroteo fue por motivos raciales y odiaba a los negros“, dijo Waters en una conferencia de prensa el sábado por la noche.

El sospechoso dejó escritos a sus padres, a los medios de comunicación y a agentes federales describiendo su “repugnante ideología de odio” y utilizó insultos raciales, dijo el sheriff a los periodistas. No parecía que el tirador conociera a las víctimas y se cree que actuó solo, dijo.

“No hay absolutamente ninguna evidencia de que el tirador sea parte de ningún grupo grande”, añadió.

“Este es un día oscuro en la historia de Jacksonville”, dijo el sheriff. “Cualquier pérdida de vidas es trágica, pero el odio que motivó la matanza del tirador añade una capa adicional de angustia”.

El FBI inició una investigación federal de derechos civiles sobre el tiroteo y “perseguirá este incidente como un crimen de odio”, dijo Sherri Onks, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Jacksonville.

El ataque de Jacksonville fue uno de varios tiroteos reportados en Estados Unidos durante dos días, incluido uno cerca de un desfile en Massachusetts y otro en un partido de fútbol de una escuela secundaria en Oklahoma, lo que subraya la presencia cada vez más ubicua de la violencia armada en los lugares cotidianos de la vida estadounidense.

Ha habido al menos 472 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de 2023, según Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas resultan heridas o muertas, sin incluir al tirador. Son casi dos tiroteos masivos por cada día del año hasta el momento.

La nación superó la marca de 400 en julio, el primer mes en que se registró una cifra tan alta desde 2013, dijo el grupo.

El padre del tirador llamó a la policía después de que comenzó el tiroteo

El tirador, que vivía en el condado de Clay con sus padres, salió de su casa alrededor de las 11:39 a.m. del sábado y se dirigió a Jacksonville, en el vecino condado de Duval, dijo Waters a CNN.

A la 1:18 p.m., el pistolero le envió un mensaje de texto a su padre y le dijo que revisara su computadora, según Waters, quien no proporcionó detalles sobre lo que había en la computadora.

A la 1:53 p. m., el padre llamó a la oficina del sheriff del condado de Clay, dijo el sheriff.

“En ese momento, había comenzado a disparar dentro del Dollar General”, dijo Waters sobre el pistolero. Los oficiales acudieron al lugar cuando el pistolero salía del edificio.

“Él los vio, se retiró al interior del edificio y entró en una oficina“, donde se pegó un tiro, dijo Waters.

Las autoridades mostraron fotografías de las armas que tenía el pistolero, incluida un arma de fuego con esvásticas dibujadas. Si bien sigue bajo investigación si el pistolero compró las armas legalmente, el sheriff dijo que no pertenecían a los padres.

“Esas no eran las armas de sus padres”, dijo Waters a los periodistas el sábado. “No puedo decir que él fuera el propietario, pero sé que sus padres no; sus padres no los querían en su casa”.

“La familia del sospechoso no hizo esto. No son responsables de esto. Esta es su decisión, sólo su decisión”, dijo más tarde el sheriff a CNN.

Se investiga la historia del pistolero y su acceso a las armas

El tirador fue objeto de una llamada policial en 2017 en virtud de la Ley Baker del estado, que permite que las personas sean detenidas involuntariamente y sujetas a un examen durante hasta 72 horas durante una crisis de salud mental.

Waters no proporcionó detalles sobre lo que llevó a la convocatoria de la Ley Baker en ese caso, pero dijo que normalmente una persona que ha sido detenida en virtud de la ley no es elegible para comprar armas de fuego.

“Si hay una situación de la Ley Baker, se les prohíbe conseguir armas”, dijo a CNN. “No sabemos si esa Ley Baker se registró correctamente, si se consideró una Ley Baker completa”.

Los escritos del tirador indicaron que estaba al tanto de un tiroteo masivo en un evento de juego de Jacksonville donde dos personas fueron asesinadas exactamente cinco años antes, y pudo haber elegido la fecha de su ataque para que coincidiera con el aniversario, dijo la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, condenó el sábado el tiroteo y calificó al pistolero de “basura”.

“Se dirigía a las personas en función de su raza. Eso es totalmente inaceptable. Este tipo se suicidó en lugar de afrontar la situación y aceptar la responsabilidad de sus acciones, por lo que tomó la salida del cobarde. Pero condenamos lo sucedido en los términos más enérgicos posibles”, dijo DeSantis, según un comunicado en video enviado a CNN por la oficina del gobernador.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está “vigilando de cerca la situación”, dijo el sábado el secretario Alejandro Mayorkas en un comunicado.

“Demasiados estadounidenses –en Jacksonville y en todo nuestro país– han perdido a un ser querido debido a la violencia por motivos raciales. El Departamento de Seguridad Nacional está comprometido a trabajar con nuestros socios estatales y locales para ayudar a evitar que ocurra otro evento trágico y abominable”, dijo.