(EFE) – Australia dio inicio este lunes a la votación adelantada para el referendo sobre el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios e isleños del Estrecho de Torres del 14 de octubre, una propuesta gubernamental que apunta a ser rechazada en las urnas.

La Comisión Electoral Australiana (AEC, siglas en inglés) abrió hoy centenares de centros de votación anticipada en los estados de Victoria, Australia Occidental y Tasmania, así como el Territorio Norte.

Asimismo, el organismo abrirá a partir de mañana los centros de votación anticipada en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional y el Territorio de la Capital Australiana, puesto que hoy es un día festivo en esas jurisdicciones por el Día del Trabajo.

Unos 17,7 millones de ciudadanos que figuran en los padrones electorales de la AEC (un 97,7% de los australianos habilitados para votar), están obligados a sufragar o de lo contrario afrontan una multa de 20 dólares australianos (12,9 dólares estadounidenses o 12,2 euros).

La pregunta que deberán responder en el referendo es: “Una ley propuesta para alterar la Constitución para reconocer a las Primeras Naciones estableciendo La Voz de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. ¿Apruebas esta modificación?” marcando la opción del “Sí” o “No”.

A través de esta iniciativa, el Gobierno propone crear un organismo integrado por miembros elegidos por las comunidades indígenas, denominado La Voz, para que dé una asesoría independiente al Ejecutivo y al Parlamento en asuntos vinculados a los pueblos originarios y así darles una mayor participación en la toma de decisiones.

Si gana el Sí, el organismo recomendado formará parte de un nuevo capítulo de tres puntos que será incluido en la Constitución, que data de 1901, que se titulará “Reconciliación con los Pueblos Aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres”.

Situación en Australia

Pero las encuestas apuntan a que la propuesta no prosperará, ya que según la encuesta de Essential Poll publicada el pasado 19 de septiembre señala que la opción del No ganaría con un 51% de los votos frente a un 41% del Sí, mientras que el sondeo de Newspoll publicado el 24 de septiembre da 56% al No frente a un 36% al Si.

El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de Australia es una de las promesas de la campaña electoral del primer ministro, Anthony Albanese, durante los comicios de 2022, en los que se impuso impulsado por una fuerte agenda climática y social.

“Es hora de que reconozcamos a nuestros pueblos originarios“. Y los australianos “pueden hacerlo desde hoy”, dijo el mandatario hoy a la emisora pública ABC.

Los pueblos originarios, que representan el 3,8% de los más de 26 millones de habitantes de Australia, han sido víctimas de constante maltrato desde la colonización, además de ser desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente por las instituciones, organizaciones y la sociedad en general.