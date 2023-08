(CNN) – Cuando una mujer australiana de 64 años ingresó en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica cerebral, la doctora neurocirujana Hari Priya Bandi no esperaba extraer un gusano parásito vivo de casi ocho centímetros de largo que se retorcía entre sus pinzas.

“Solo me había cruzado con gusanos gracias a mis no tan buenos conocimientos de jardinería. Me parecen terroríficos y esto no es algo con lo que yo trate en absoluto“, señaló Bandi a CNN sobre el primer descubrimiento mundial de un gusano vivo dentro de un cerebro humano.

El experto en enfermedades infecciosas del Hospital de Canberra, Sanjaya Senanayake, explicó a CNN que el hallazgo desató una carrera desenfrenada para averiguar de qué parásito se trataba exactamente.

Un colega del laboratorio del hospital pudo ponerse en contacto con un experto en parasitología animal de una agencia gubernamental de investigación científica situada a solo 20 minutos de distancia, y encontró su inesperada respuesta.

“Pudimos enviarle el gusano vivo, lo examinó y lo identificó inmediatamente“, explicó Senanayake.

Las pruebas moleculares confirmaron que se trataba de Ophidascaris robertsi, un gusano que suele encontrarse en las pitones, según un comunicado de prensa de la Universidad Nacional Australiana y el Hospital de Canberra.

“Hasta donde sabemos, este es también el primer caso que afecta al cerebro de cualquier especie de mamífero, humano o no”, afirma Senanayake, que también es profesor de la Universidad Nacional de Australia.

Según los investigadores, la paciente vivía cerca de una zona lacustre habitada por pitones alfombra en el sureste de Nueva Gales del Sur. Aunque no tuvo contacto directo con los reptiles, es probable que contrajera el gusano tras forrajear espinaca de Nueva Zelandia, una verdura de hoja autóctona, que cocinó y comió.

Los médicos y científicos que se ocuparon de su caso teorizaron que una pitón de alfombra podría haber propagado el parásito a través de sus heces a las verduras, que la paciente tocó y contaminó luego con alimentos u otros utensilios de cocina.

¿Cómo se descubrió el gusano?

La mujer ingresó inicialmente en un hospital local a finales de enero de 2021 tras sufrir tres semanas de dolor abdominal y diarrea, seguidas de tos seca constante, fiebre y sudores nocturnos.

Varios meses después, sus síntomas se convirtieron en falta de memoria y depresión, por lo que fue enviada a un hospital de la capital australiana, donde una resonancia magnética reveló algo inusual en el lóbulo frontal derecho de su cerebro.

Lo que ocurre normalmente es que las pitones alfombra de Australia son portadoras del Ophidascaris robertsi y desprenden los huevos del parásito en sus heces, propagándose a través de la vegetación que comen los pequeños mamíferos y marsupiales. En algún momento, las pitones también comen esos mismos animales infectados, y entonces el parásito vive dentro de la serpiente, completando el ciclo.

En este caso, la paciente fue probablemente una huésped accidental del gusano, dijo Senanayake. El parásito es muy invasivo y se sospecha que sus larvas, o juveniles, estaban presentes en otros órganos del cuerpo de la mujer, incluidos los pulmones y el hígado.

Senanayake señaló que el caso ponía de manifiesto el creciente peligro de que las enfermedades e infecciones pasen de los animales a los humanos, especialmente a medida que las personas se adentran más en los hábitats de los animales.

“Los seres humanos, los animales domésticos y los salvajes tienen más oportunidades de interactuar entre sí y con la vegetación. Así que esto no es más que otro indicador de que en el futuro habrá más infecciones nuevas“, afirmó Senanayake.

Según él, en las últimas tres décadas se han descubierto unas 30 nuevas infecciones en el mundo. Y de esas infecciones emergentes, alrededor del 75% eran zoonóticas, lo que significa que ha habido transmisión del mundo animal al humano, incluidos los coronavirus.

“Esta infección por Ophidascaris no se transmite entre personas, por lo que no causará una pandemia como el SARS, el COVID-19 o el ébola. Sin embargo, la serpiente y el parásito se encuentran en otras partes del mundo, por lo que es probable que en los próximos años se reconozcan otros casos en otros países”, agregó Senanayake.

“El otro mensaje de este caso es sobre la búsqueda de alimentos. Las personas que recolectan alimentos deben lavarse las manos después de tocar los productos recolectados. También debe lavarse a fondo cualquier material forrajero que se utilice para ensaladas o para cocinar”.

Otras larvas

Este caso de Australia es totalmente distinto de los recientes informes de personas que han desarrollado fuertes dolores de cabeza debido a la presencia de larvas de tenia en el cerebro.

Esa afección se conoce como neurocisticercosis, que puede causar síntomas neurológicos cuando se desarrollan quistes larvarios en el cerebro.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las personas se infectan con este parásito al ingerir huevos que se encuentran en las heces de una persona que tiene una solitaria intestinal. Solo en EE. UU. se registran más de mil casos al año.

El año pasado, un estudio reveló que una mujer australiana de 25 años tenía larvas de tenia en el cerebro tras sufrir un dolor de cabeza que le duró más de una semana.

Una resonancia magnética de su cerebro hizo creer a los médicos que la causa de su dolor podía ser un tumor, pero tras operarla y extirparle la lesión, descubrieron que en realidad se trataba de un quiste lleno de larvas de tenia.