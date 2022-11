Dos activistas se adhirieron con pegamento a las “Latas de sopa Campbell“, una de las obras más famosas del artista estadounidense Andy Warhol, en la Galería Nacional de Camberra, en Australia.

La organización ambientalista Stop Fossil Fuel Subsidies, que se declaró responsable de la protesta, publicó un video en el que también se ve a las dos mujeres pintando sobre el cristal que protege la obra de Warhol.

Lee también: El ataque a “Los Girasoles” corona una larga lista de obras vandalizadas a lo largo de la historia

El grupo sostuvo que la acción es para exigir al Gobierno de Australia que deje de subsidiar los combustibles fósiles. “No podemos reducir el Dióxido de Carbono (CO2) mientras continuamos aprobando nuevo carbón y gas”, escribieron en Twitter.

The writing is on the wall! Or the glass at least. #StopFossilFuelSubsidies now! Get the “Picture?! #Warhol exhibition at the Australian National Gallery @NatGalleryAus Canberra #A22Network #ClimateCrisis #ArtProtest #StopFFSubsidies #AusPol2022 @GeorgeMonbiot @firstdogonmoon pic.twitter.com/yl99h0DoYo

Un portavoz de la Policía del Territorio de la Capital Australiana señaló a los medios que el pegamento con el que se adhirieron las activistas “no era muy bueno” y que ambas lograron salir de la galería antes de que fueran detenidas.

Stop Fossil Fuel Subsidies asegura ser parte de la red mundial A22 Network, que promueve la desobediencia civil con motivo de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP27), que se celebra hasta el 18 de noviembre en Egipto.

#StopFFS is part of the #A22Network who are made up of ordinary concerned people all round the globe. We use non-violent civil disobedience to force governments to listen! We must #ActNow to minimise #UnnaturalWeather events and so much more that is coming. #COP27 #IPCC

— Stop Fossil Fuel Subsidies (@stopffsubsidies) November 9, 2022