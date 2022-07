(CNN) – La comisión del 6 de enero, en su última audiencia pública hasta el otoño boreal, presentó el jueves nuevas pruebas condenatorias que destacan la negativa de tres horas del entonces presidente Donald Trump a condenar públicamente la insurrección que se desarrollaba en el Capitolio de EE.UU. o a desligarse de la turba violenta.

La sesión en horario estelar, la octava audiencia en lo que va del verano, se centró en los “187 minutos” entre que Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio y cuando finalmente les dijo que “se fueran a casa”.

La audiencia fue codirigida por la representante Elaine Luria, demócrata de Virginia, y el representante Adam Kinzinger, republicano de Illinois. Dos exasesores de la Casa Blanca de Trump que renunciaron inmediatamente después del ataque, Matthew Pottinger y Sarah Matthews, testificaron en persona el jueves.

Aquí hay conclusiones de la épica audiencia en horario estelar del jueves.

Trump decidió no actuar

La comisión usó la audiencia del jueves para mostrar cómo Trump no solo no actuó, sino que decidió no hacerlo mientras observaba el violento asalto al Capitolio de EE.UU.

Varios testigos con conocimiento de primera mano de lo que estaba sucediendo dentro de la Casa Blanca el 6 de enero le dijeron a la comisión que Trump no hizo una sola llamada a ninguno de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o de seguridad nacional mientras se desarrollaba el ataque al Capitolio, de acuerdo con testimonios en video no vistos con anterioridad y que fueron reproducidos durante la audiencia del jueves.

El panel dijo que “confirmó en numerosas entrevistas con líderes policiales y militares de alto rango, el personal del vicepresidente Mike Pence y funcionarios del gobierno de DC: ninguno de ellos, ni uno solo, supo del presidente Trump ese día“, dijo Luria.

La comisión usó ese testimonio para argumentar que la negativa de Trump a intervenir equivalía a una negligencia en el cumplimiento del deber.

Ex funcionarios que estaban con Trump mientras este observaba los disturbios por televisión, incluido el entonces abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y el guardaespaldas de Trump, Nick Luna, le dijeron a la comisión que no tenían conocimiento de que el ex presidente hiciera una sola llamada a los jefes de varias agencias que podrían haber respondido a la violencia, incluido el secretario de defensa o el secretario de justicia.

Keith Kellogg, asesor de seguridad nacional de Pence que también estaba con Trump ese día, testificó que nunca escuchó al ex presidente solicitar una respuesta de la Guardia Nacional o de las fuerzas del orden.

Kellogg también reafirmó que habría sabido si Trump hubiera hecho tal solicitud.

Lee también: Tribunal Supremo de EE.UU. impide a Biden imponer su política de deportación, por ahora

Matthews, la ex vocera de la Casa Blanca, dijo que habló con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, durante los disturbios, y McEnany “me miró directamente, y en voz baja, me dijo que el presidente no quería incluir ningún tipo de de mención a la paz” en un tuit que estaban elaborando.

“Para mí, su negativa a actuar y deslindarse de la turba ese día y su negativa a condenar la violencia fue indefendible“, dijo Matthews en la audiencia.

Ese testimonio encaja con otras pruebas presentadas el jueves, como las tomas descartadas del discurso grabado en video de Trump el 7 de enero, donde trató de suavizar parte del lenguaje preparado y dijo a sus asistentes: “No quiero decir que las elecciones terminaron, ¿OK?”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo a la comisión selecta de la Cámara de Representantes que estaba asombrado por el hecho de que nunca supo de Trump mientras se desarrollaba el asalto al Capitolio, lo que sugiere que su falta de acción equivalía a una abdicación de sus deberes como comandante en jefe, según un video nunca antes visto de su declaración a puerta cerrada.

“Sabes, eres el comandante en jefe. Tienes un asalto en el Capitolio de Estados Unidos de América y ¿No hay nada? ¿Ninguna llamada? ¿Nada? ¿Cero?” dijo en el video.

“Empezaban a temer por sus propias vidas”: Audio y video inquietantes muestran el peligro que sentía el equipo de seguridad de Pence

En la audiencia del jueves se presentaron videos y audios nuevos e inquietantes que mostraban cuán en peligro se sentía el equipo de seguridad de Pence mientras intentaban evacuar al vicepresidente del Capitolio.

La comisión pintó la imagen más completa hasta la fecha del peligro que enfrentaron Pence y su equipo cuando los agitadores pidieron colgar al vicepresidente cuando este se negó a sumarse a los esfuerzos de Trump para tratar de anular las elecciones de 2020.

Un testigo de la comisión testificó que el destacamento de Pence estaba tan preocupado por lo que estaba ocurriendo que “empezaban a temer por sus propias vidas” y que hubo llamadas “para despedirse de los miembros de su familia“.

El testigo era un profesional de seguridad nacional no identificado que trabajaba en la Casa Blanca el 6 de enero, cuyo testimonio en audio fue enmascarado para ocultar la identidad del funcionario.

“¿Está comprometido el VP? Como, no sé. No teníamos visibilidad, pero si están gritando y diciendo cosas, como decir adiós a la familia… pronto pasará a otro nivel”, dijo el funcionario de seguridad nacional.

La comisión selecta de la Cámara también reveló, por primera vez, el tráfico de radio del Servicio Secreto mientras los agentes evaluaban el hueco de la escalera del Senado donde Pence sería evacuado, mientras que los agitadores se enfrentaban a la policía en un pasillo al mismo tiempo y el sonido del destacamento de Pence, destacando lo cerca que estuvieron el vicepresidente y su destacamento de fallar.

La comisión contrasta las acciones presidenciales de Pence con la inacción de Trump

Un enfoque de la audiencia de la comisión selecta fueron las acciones presidenciales que se tomaron el 6 de enero, no por Trump pero por Pence. La comisión enfatizó cómo Trump no trató de llamar a las fuerzas del orden o a los oficiales militares el 6 de enero, mientras que Pence, cuya vida estaba en peligro por los alborotadores, “se puso al teléfono” hablando con Milley y el entonces secretario de Defensa interino Chris Miller.

La comisión reprodujo un video de la declaración de Milley donde dijo que tuvo “dos o tres llamadas” con Pence.

“Estaba muy agitado y emitió órdenes muy explícitas, muy directas e inequívocas. No había dudas al respecto”, dijo Milley. “Estaba muy agitado, fue muy directo, muy firme con el secretario Miller: Traiga a los militares aquí, traiga a la Guardia aquí, acabe con esta situación”.

Luria pintó un contraste directo con lo que hizo Trump el 6 de enero: “El presidente no llamó al vicepresidente ni a nadie, ni al ejército, la policía federal o el gobierno de DC. Ni una sola persona”, dijo.

La comparación entre Trump y Pence subraya cómo Trump todavía está enojado con su vicepresidente por el 6 de enero. Políticamente, Pence se ha enfrentado a Trump en varias primarias antes de una posible contienda presidencial de 2024. El ex vicepresidente ha respaldado a los republicanos que rechazaron las falsas afirmaciones de fraude de Trump, incluido el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y la republicana de Arizona, Karrin Taylor Robson, quien se postula en las primarias para gobernador del estado contra un republicano que ha abrazado las mentiras de Trump sobre las elecciones.

La comisión, que cuenta con dos republicanos anti-Trump como miembros -Kinzinger y la vicepresidenta del panel, la representante Liz Cheney de Wyoming- ha descrito a Pence como uno de los funcionarios clave que se enfrentaron a Trump después de que perdió las elecciones de 2020.

La comisión también incluyó en su audiencia del jueves un clip de Joe Biden el 6 de enero condenando la violencia, en lo que fue un guiño sutil a Biden actuando como presidente, en comparación con Trump, antes de asumir la presidencia.

La comisión va tras los republicanos del Congreso (otra vez)

La comisión lanzó varios codazos fuertes a los republicanos del Congreso durante la audiencia del jueves, enfrentándose al líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy y otros aliados de Trump.

La comisión reprodujo clips de audio, que se han revelado anteriormente, donde McCarthy habló de sus conversaciones con Trump después del 6 de enero y dijo que estaba considerando aconsejarle que renuncie.

La comisión también reprodujo un videoclip de la declaración del yerno de Trump, Jared Kushner, en el que este dijo que McCarthy “estaba asustado” en medio de la violencia que se desarrollaba en el Capitolio cuando los dos hablaron por teléfono el 6 de enero.

Además, el panel destacó al senador Josh Hawley, el republicano de Missouri que lideró la objeción del Senado a los resultados de las elecciones el 6 de enero. El panel mostró una conocida foto de Hawley levantando el puño hacia los manifestantes afuera del Capitolio la mañana del 6 de enero.

Inmediatamente después, el panel reprodujo un video que mostraba a Hawley salir corriendo de la cámara del Senado, y lo reprodujo por segunda vez en cámara lenta para enfatizar. Más tarde esa noche, Hawley forzó el debate sobre los resultados de las elecciones de Pensilvania y votó en contra de certificarlos.

Los dos republicanos del panel, Kinzinger, que codirigió la audiencia del jueves, y Cheney, han criticado abiertamente a McCarthy ya que han sido condenados al ostracismo de la conferencia republicana de la Cámara. Ambos podrían estar fuera del Congreso el próximo año: Kinzinger se jubila y Cheney se enfrenta a un retador en las primarias respaldado por Trump en Wyoming.

Anteriormente, la comisión fue tras los republicanos del Congreso por ayudar en los esfuerzos de Trump para anular las elecciones, incluida la búsqueda de indultos después del 6 de enero. Y los enfrentamientos del panel con McCarthy van más allá de las audiencias: la comisión citó a cinco republicanos, incluido McCarthy, en un movimiento sin precedentes.

Lee también: Fiscalía de Perú abre la cuarta investigación preliminar contra el presidente Castillo

La comisión suma a la corroboración del testimonio de Hutchinson

La comisión del 6 de enero proporcionó nuevas pruebas el jueves para respaldar el explosivo testimonio de la ex asistente de la Casa Blanca Cassidy Hutchinson, quien describió públicamente las interacciones airadas de Trump con su servicio secreto después de que le dijeron al entonces presidente que no podía ir al Capitolio.

Luria dijo que el comité tenía información de dos fuentes adicionales para corroborar parcialmente el testimonio de Hutchinson de que Trump se abalanzó sobre su destacamento del Servicio Secreto. Uno de los testigos, dijo Luria, “es un exempleado de la Casa Blanca con responsabilidades de seguridad nacional”.

Si bien no se nombró a la persona, Luria dijo que el funcionario testificó que Tony Ornato, el entonces subjefe de personal de la Casa Blanca de Trump y miembro actual del Servicio Secreto, le contó la misma historia que Hutchinson testificó que Ornato le había contado a ella: que Trump estaba “furioso” cuando Robert Engel, el agente del Servicio Secreto a cargo el 6 de enero de 2021, dijo que no lo llevaría al Capitolio.

El segundo testigo era el sargento de policía jubilado de Washington, Mark Robinson, quien estaba en la caravana de Trump ese día. Robinson testificó que el agente del Servicio Secreto responsable de la caravana había dicho que Trump tuvo una discusión “acalorada” con sus acompañantes sobre ir al Capitolio.

Robinson agregó que había estado en “más de 100” caravanas con Trump y nunca había oído hablar de ese tipo de intercambio antes del 6 de enero.

El testimonio de Hutchinson sobre Trump arremetiendo contra su destacamento del Servicio Secreto se ha convertido en un punto clave que los aliados del expresidente han tratado de utilizar para desacreditar la investigación.

Si bien el detalle de que Trump se abalanzó sobre un agente del Servicio Secreto fue solo un fragmento del testimonio de Hutchinson, el rechazo probablemente contribuyó a la decisión de la comisión de agregar testimonio adicional que respalde su versión durante la audiencia del jueves. Luria señaló que la comisión esperaba recibir más testimonios en las próximas semanas sobre la interacción.

La representante demócrata de California, Zoe Lofgren, miembro de la comisión, le dijo a CNN que tanto Ornato como Engel contrataron a un abogado privado para participar en el panel.

Videos, fotos y audio nunca antes vistos dan vida a 187 minutos

La audiencia estuvo salpicada de videos, fotos y audio nunca antes vistos que reanimaron los horrores del 6 de enero y, sorprendentemente, 18 meses después, dieron nuevas pistas sobre lo que sucedió ese día. En este sentido, el panel cumplió su promesa de traer nuevo material.

Vimos tomas descartadas no reveladas anteriormente de declaraciones en video que Trump publicó el 6 y 7 de enero, que mostraban a Trump batallando para condenar a los agitadores. También estaba el audio escalofriante del equipo de seguridad de Pence, elaborando una estrategia para su evacuación del Senado, lo que acercó peligrosamente al vicepresidente a los agitadores, algunos de los cuales querían matarlo.

Había imágenes y fotos en la habitación de los líderes del Congreso hablando por teléfono con Miller. El grupo bipartidista, incluido el entonces líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, buscaron las garantías de Miller de que la Guardia Nacional restablecería el orden para que pudieran reanudar los procedimientos del Colegio Electoral.

Y los legisladores destacaron imágenes de seguridad del Capitolio que nunca habían visto la luz del día, hasta el jueves. Esto incluyó imágenes del senador republicano Josh Hawley de Missouri corriendo por el Capitolio para alejarse de los agitadores, que la comisión contrastó con el apoyo muy público de Hawley para anular las elecciones, y su infame puño levantado que le ofreció a la multitud de agitadores afuera.

En conjunto, estos clips crearon una experiencia multimedia convincente, que el comité espera que capte la atención del público y lleve a casa su mensaje. Después de todo, el panel contrató a un destacado ex ejecutivo de televisión para producir las audiencias y ha trabajado agresivamente con citaciones y batallas judiciales para obtener montañas de material nuevo. Ahora todo se está juntando.

Lee también: Capital de Texas aprobó una resolución para proteger el derecho al aborto

El Servicio Secreto en el centro de atención

La audiencia del jueves se produjo después de una semana agitada para el Servicio Secreto de EE.UU. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional que supervisa la agencia acusó públicamente al Servicio Secreto de borrar mensajes de texto del 5 y 6 de enero de 2021, que son clave para múltiples consultas sobre la insurrección. Esa investigación del inspector general ahora es una investigación criminal, informó CNN.

(El Servicio Secreto niega haber borrado nada maliciosamente, dice que los mensajes faltantes se perdieron durante un programa de reemplazo de teléfonos de rutina y dice que está cooperando con todas las investigaciones en curso).

Como se mencionó, la audiencia contó con el testimonio de un agente de seguridad anónimo de la Casa Blanca y un sargento de policía de Washington que proporcionó más contexto sobre las actividades del Servicio Secreto. Y Luria dijo que algunos testigos del Servicio Secreto han conseguido abogados recientemente y que la comisión espera “más testimonios bajo juramento y otra información nueva en las próximas semanas“.

Cualquier cooperación adicional de los funcionarios del Servicio Secreto podría ayudar al panel a descubrir qué sucedió con los mensajes de texto potencialmente perdidos, lo que ha surgido en los últimos días como un punto clave en la investigación, con legisladores cada vez más molestos con la agencia.

Las audiencias públicas se reanudarán en septiembre

La comisión se tomará un receso de verano en agosto y reanudará las audiencias públicas en septiembre.

“Nuestra comisión pasará agosto buscando información emergente en múltiples frentes, antes de convocar más audiencias este septiembre”, dijo Cheney.

Los legisladores han dicho que su investigación está en curso. Anteriormente en la audiencia, el representante Bennie Thompson, presidente de la comisión, dijo que “seguimos recibiendo nueva información todos los días“.

El panel ha llevado a cabo ocho audiencias públicas hasta el momento y ha obtenido impresionantes índices de audiencia televisivos al presentar cantidades sustanciales de nueva información dañina sobre Trump y el 6 de enero. La próxima ola de audiencias en septiembre llegará durante el tramo final de la campaña de elecciones intermedias.

Los miembros de la comisión han dicho que también tienen la intención de emitir un informe provisional en ese momento.