Siete muertos y más de 20 heridos tras presuntos ataques terroristas en Rusia

En estos momentos se lleva a cabo una operación antiterrorista en la República Daguestan de Rusia, en específico, en las ciudades de Derbent y Majachkalá, luego de que fueran el blanco de atentados a una sinagoga, una comisaria y dos iglesias.

En el caso de Derbent, luego de un tiroteo comenzó el incendio de la sinagoga, que fue consumida hasta sus cimientos por el fuego.

De acuerdo a la información que han recabado las autoridades, la segunda locación afectada fue una iglesia ortodoxa, donde un sacerdote habría muerto luego de que el atacante cortará su cuello.

Además, dos de los atacantes habrían sido abatidos mientras intentaban escapar.

Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent (Dagestan). It’s the only synagogue in the city. Both were apparently set on fire.

There was also a shooting in Makhachkala targeting policemen at the same time — unclear if they are related. pic.twitter.com/m569l9mDt5

— Aric Toler (@AricToler) June 23, 2024