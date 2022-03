Los registros de la Casa Blanca que fueron entregados al comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio tienen un vacío de más de 7 horas respecto a las llamadas recibidas o realizadas ese día por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los datos, obtenidos por The Washington Post y CBS, muestran que el ex mandatario se puso en contacto con, al menos, ocho personas por la mañana. Entre los registros también hay llamadas con 11 personas por la noche, pero no se documentan contactos entre las 11:17 y 18:45 hora local.

El vacío de más de siete horas contrasta con los relatos de varios miembros republicanos del Congreso, incluido el líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy y los senadores Mike Lee y Tommy Tuberville, quienes hablaron con el presidente por teléfono durante ese tiempo.

Los registros tampoco muestran una llamada telefónica informada entre Trump y el vicepresidente Mike Pence. En dicho contacto, Pence rechazó nuevamente las demandas del entonces presidente de retrasar la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden.

El comité legislativo que investiga los hechos estaría intentando averiguar si Trump se comunicó ese día a través de canales secundarios, como celulares de sus ayudantes o aparatos desechables, según informaron expertos a The Washington Post.

La brecha de siete horas genera sospechas de que los registros de los contactos presidenciales puedan haber sido retenidos o destruidos. De ser así, podría generar acusaciones de encubrimiento, tal como ocurrió durante la investigación de Watergate de 1973, cuando las grabaciones de audio de la Oficina Oval otorgadas a los investigadores tenían más de 18 minutos de audio faltante.