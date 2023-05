(CNN) – Stewart Rhodes, el fundador y líder de Oath Keepers, fue sentenciado a 18 años de prisión el jueves por liderar un complot de gran alcance para mantener al entonces presidente Donald Trump en el poder después de perder las elecciones de 2020.

Un segundo miembro de Oath Keepers, Kelly Meggs, líder del contingente de Florida del grupo, fue sentenciado a 12 años de prisión.

Las sentencias son las primeras dictadas en más de una década por conspiración sediciosa.

“Lo que absolutamente no podemos tener es un grupo de ciudadanos que, porque no les gustó el resultado de una elección, que no creían que la ley se cumplió como debería ser, fomenten la revolución”, dijo el juez de distrito Amit Mehta antes de dictar la sentencia. Oración. “Eso es lo que hiciste”.

“Me atrevo a decir, Sr. Rhodes, y nunca le he dicho esto a nadie a quien haya sentenciado, usted representa una amenaza y un peligro constantes para nuestra democracia y la estructura de este país”, dijo Mehta.

El juez agregó: “Me atrevo a decir que ahora todos contenemos la respiración colectiva cuando se acerca una elección. ¿Volveremos a tener otro 6 de enero? Eso aún está por verse.”

Mehta dijo que Rhodes, de 58 años, no ha expresado remordimiento y continúa siendo una amenaza.

“Una conspiración sediciosa, cuando tomas esos dos conceptos y los pones juntos, es uno de los delitos más graves que puede cometer un estadounidense”, dijo el juez. “Es un delito contra el gobierno, usar la fuerza. Es una ofensa contra el pueblo de nuestro país”.

Más temprano el jueves, Mehta dictaminó que las acciones de Rhodes equivalían a terrorismo doméstico.

Las víctimas de los disturbios en el Capitolio cuentan sus experiencias antes de la sentencia por conspiración sediciosa de Oath Keepers

“Él era el que daba las órdenes”, dijo Mehta. “Él era el que organizaba los equipos ese día. Él era la razón por la que estaban en Washington DC. Oath Keepers no habría estado allí de no haber sido por Stewart Rhodes, no creo que nadie diga lo contrario. Él fue quien dio la orden de irse, y se fueron”.

Rhodes fue condenado por conspiración sediciosa por un jurado de Washington, DC en noviembre en un juicio penal histórico que puso a prueba la capacidad del Departamento de Justicia para responsabilizar a los manifestantes del 6 de enero y validó los argumentos de los fiscales de que la violación del Capitolio era una amenaza grave. a la democracia estadounidense.

El cargo de conspiración sediciosa rara vez se ha presentado en el siglo y medio que el estatuto y sus predecesores han estado en los libros.

El oficial de policía del Capitolio de EE. UU., Harry Dunn, quien testificó a principios de esta semana sobre su experiencia el 6 de enero, le dijo a CNN que Donald Trump debería ser el “próximo”.

“Es un paso hacia la responsabilidad total”, dijo Dunn. “Sus abogados argumentaron que Donald Trump es la raíz del problema y yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a por él a continuación.

“Me cuesta mucho encontrar alegría o celebración en una sentencia de 18 años”, dijo Dunn. “Creo que la justicia no debe celebrarse, debe esperarse”.

Meggs recibe 12 años

Los fiscales habían pedido que Meggs fuera sentenciada a 21 años de prisión, diciendo que “con la posible excepción de Stewart Rhodes, Meggs era el centro intelectual y moral de esta conspiración”.

Mehta abordó a Meggs y el tema más amplio de cómo ocurrió el ataque al Capitolio.

“Uno no sale a la calle con rifles”, dijo Mehta. “No esperas que el presidente invoque la Ley de Insurrección para poder iniciar una guerra en las calles… no te precipitas al Capitolio de EE. UU. con la esperanza de detener el conteo de votos electorales”. Si lo hacemos, agregó, “lenta, pero seguramente descenderemos al caos”.

“Me sorprende cómo los estadounidenses promedio de alguna manera se transformaron en delincuentes en las semanas anteriores y el 6 de enero”, dijo el juez. “Lamentablemente, Sr. Meggs, todo por lo que trabajó, todo lo que construyó… desapareció en un par de meses”.

Agregó: “Por razones que no me quedan claras, la planificación y la intriga para traer rifles a Washington, DC, se volvieron más importantes que quizás incluso su propia familia”.

Stewart Rhodes.

A diferencia de Rhodes, Meggs mostró arrepentimiento por sus acciones el 6 de enero y se disculpó con los miembros de su familia en la sala del tribunal entre lágrimas.

“Lamento estar involucrada en un evento que dejó una marca tan negra en nuestro país”, dijo Meggs al juez.

Al explicar las diferentes oraciones el jueves, Mehta dijo que Rhodes era una persona más peligrosa.

“Él no es el Sr. Rhodes. Simplemente no lo es”, dijo el juez sobre Meggs. “Él no representa el mismo tipo de amenaza que el Sr. Rhodes. Él no es el líder intelectual y espiritual”.

Los fiscales pidieron 25 años para Rhodes

Los fiscales le habían pedido a Mehta que sentenciara a Rhodes a 25 años tras las rejas y que aplicara las penas de sentencia por terrorismo mejoradas.

“Esto es terrorismo”, dijo el jueves la fiscal Kathryn Rakoczy.

“No es volar un edificio directamente o decirle a alguien que vuele un edificio, sino a la luz de la amenaza de daño y la naturaleza histórica de intentar detener la certificación de una elección por primera vez en la historia de Estados Unidos”, Rhodes y otros Los líderes de Oath Keepers deberían ser castigados con más dureza, dijo.

Rhodes, quien fue acusado de liderar a docenas de personas en un complot coordinado que culminó en el asedio del 6 de enero, también fue declarado culpable de obstruir un procedimiento oficial y manipular documentos.

De los que lideró Rhodes, 22 ya han sido condenados por varios delitos federales por un jurado o declaración de culpabilidad. Ocho, incluido el coacusado de Rhodes, Meggs, fueron condenados por conspiración sediciosa.