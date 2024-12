Así fue el momento en que una periodista de CNN encuentra a un prisionero en una cárcel de Siria

(CNN) –Hasta las profundidades del Cuartel General de Inteligencia de la Fuerza Aérea del régimen se trasladó la reconocida periodista de CNN, Clarissa Ward, en busca de los rastros de su colega Austin Tice, quien se encuentra cautivo en Siria desde 2012, en una de las muchas prisiones secretas.

En el lugar, en la única celda que estaba cerrada, se encontraba un hombre debajo de una manta. Entre el guardia que apuntaba con un arma y la cámara apagada, el hombre se presentó, exclamando que era un civil de la ciudad de Homs y que llevaba tres meses en la celda.

Fue sacado al exterior, donde se le brindó asistencia y se le entregó comida. Es la primera vez que se entera de que ha caído el régimen de Bashar Al-Assad en Siria. Se identificó como Adil Khurbal y relató que los servicios de inteligencia lo sacaron de su casa y lo trajeron hasta este recinto.

Después de meses sin contacto con su familia y sometido a diversas vulneraciones, finalmente quedó en libertad.

