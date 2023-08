(CNN) – La propietaria de una tienda de ropa en el sur de California, en Estados Unidos, fue asesinada después de una discusión sobre una bandera arcoíris del orgullo gay, que colgaba fuera del negocio, dijeron las autoridades.

Laura Ann “Lauri” Carleton, de 66 años, fue encontrada con una herida de bala este viernes por la noche en su tienda Mag.Pi, en Cedar Glen, al este de Lake Arrowhead, dijo en un comunicado de prensa el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino. Fue declarada muerta en el lugar.

“A través de investigaciones posteriores, los detectives se enteraron de que el sospechoso hizo varios comentarios despectivos sobre una bandera arcoíris, que estaba fuera de la tienda, antes de disparar a Carleton”, señalaba el comunicado.

El sospechoso, quien no ha sido identificado por los investigadores, huyó después de disparar y fue encontrado más tarde a poco más de un kilómetro de distancia, todavía armado, dijeron las autoridades.

“Cuando los agentes intentaron ponerse en contacto con el sospechoso, se produjo un encuentro con fuerza letal y el sospechoso fue declarado muerto“, dijo el Departamento del Sheriff. “Ningún agente resultó herido durante el incidente”.

El tiroteo se produce cuando la comunidad LGBTQ+ se enfrenta a continuas amenazas de violencia y a “una ola sin precedentes de legislación anti-LGBTQ+ en 2023”, según la Campaña de Derechos Humanos.

“Los estadounidenses LGBTQ+ viven en un estado de emergencia. Las amenazas multiplicadas a las que se enfrentan millones de personas de nuestra comunidad no son solo percibidas: son reales, tangibles y peligrosas”, sostuvo en junio la presidenta del grupo, Kelley Robinson, cuando declaró el estado de emergencia nacional para la comunidad.

This is absolutely horrific.

A shop owner has been shot and killed by a man after he criticized the pride flag hanging outside her business.

Lauri leaves behind her husband and 9 children.

This disgusting hate has no place in CA. https://t.co/1Fk4IKnIRB

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 20, 2023