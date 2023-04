La NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por su sigla en inglés) dieron a conocer los nombres de los tripulantes de la misión Artemis II, que pretende volver a llevar al hombre a la luna tras 50 años.

El evento se celebró en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston y contó con la participación del administrador de la NASA, Bill Nelson, quien fue el encargado de dar a conocer los nombres de los cuatro astronautas elegidos.

Artemis II será comandada por Redi Wiseman y tendrá como piloto a Víctor Glover. En tanto, Christina Koch y Jeremy Hansen serán especialistas de la misión.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon: @Astro_Christina @Astro_Jeremy @AstroVicGlover @Astro_Reid

A través de una llamada telefónica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a los elegidos para tripular la misión, les agradeció por su servicio.

En ese contexto, el mandatario aprovechó la instancia para mencionar que se trata de personas que servirán de “inspiración a innumerables personas en Estados Unidos y en el mundo“.

The @NASA Artemis II crewed mission around the Moon will inspire the next generation of explorers, and show every child – in America, in Canada, and across the world – that if they can dream it, they can be it. pic.twitter.com/X8q3GLTBiQ

— President Biden (@POTUS) April 3, 2023