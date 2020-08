El abogado de derechos civiles Ben Crump reveló a través de su cuenta en Twitter las imágenes de una detención que sufrió un niño de 8 años en una escuela primaria de Florida.

El menor supuestamente había golpeado a una profesora, por lo que fue arrestado por la policía de Key West en diciembre de 2018. El hecho causó conmoción en Estados Unidos, luego que trascendiera el registro a través de redes sociales.

La familia del niño presentó una demanda contra la ciudad, con el apoyo de Crump, abogado quien también representa a la familia de George Floyd, indicando que los funcionarios policiales usaron fuerza excesiva y que las autoridades de la escuela no intervinieron.

Asimismo, se alega que la ciudad y el distrito escolar violaron la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, puesto que el menor padece de Trastorno de Déficit de Atención.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020