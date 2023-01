(CNN) – La policía arrestó al dueño de una galería de arte en San Francisco después de que se le viera en un video rociando agua sobre una persona sin hogar afuera de su tienda.

La policía emitió una orden de arresto el miércoles acusando al propietario de la galería, Shannon Collier Gwin, de un delito menor de agresión “por el supuesto rociado intencional e ilegal de agua sobre y alrededor” de la persona sin hogar, dijo la fiscal de distrito Brooke Jenkins en un tuit.

Gwin, de 71 años, fue arrestado el miércoles por la tarde cerca de su tienda e ingresado en la cárcel del condado de San Francisco por cargos de agresión, según la policía.

Following @SFPD's investigation & reviewing all the evidence provided, my office has issued an arrest warrant for Collier Gwin. Gwin is charged w/ misdemeanor battery for the alleged intentional & unlawful spraying of water on & around a woman experiencing homelessness on 1/9/22.

