(CNN) – Hannah Gutierrez Reed, la armera de la película Rust, fue declarada el miércoles culpable de homicidio involuntario y absuelta de alterar pruebas en un juicio en Nuevo México (Estados Unidos) derivado del tiroteo fatal en el set de 2021 de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió por una bala real de municiones disparadas con una pistola de utilería que sostenía el actor Alec Baldwin.

Gutierrez Reed, responsable de la seguridad y el almacenamiento de las armas de fuego en el set de la película, fue absuelta de un cargo separado de manipulación de pruebas, que se presentó después de que los fiscales alegaran que ella transfirió una “pequeña bolsa de cocaína” a otra persona después de una entrevista policial en el día del tiroteo el 21 de octubre de 2021.

El cargo de homicidio involuntario conlleva hasta 18 meses de prisión y una multa de US$ 5.000. El juez no fijó una fecha de sentencia.

Los jurados deliberaron durante casi tres horas el miércoles antes de emitir su veredicto. Gutierrez Reed quedó bajo custodia.

Ella es la primera persona en ser juzgada en un caso que destacó los estándares de seguridad de la industria cinematográfica y las violaciones que se dieron por parte del personal en este set específico.

Baldwin se encontraba practicando para una escena y estaba dibujando y apuntando con un revólver con la guía de Hutchins y Joel Souza, el director de la película, según una declaración de causa probable presentada en enero de 2023. Souza también recibió un disparo, pero sobrevivió.

La fiscalía argumentó que las fallas de Gutierrez Reed permitieron que seis balas reales llegaran al set y que ella no realizó controles de seguridad fundamentales del arma y las municiones, alegando que sus acciones en última instancia contribuyeron a la muerte de Hutchins.

“Ella tenía seis, seis balas en ese set de filmación, y la fecha más temprana en la que puedo rastrearlos es el 10 de octubre“, dijo la fiscal especial Kari Morrissey durante los argumentos finales del miércoles. “Seis, y ella no pudo descubrirlas durante 12 días. Lo que eso significa es que no estaba agitando ninguna bala ficticia, no estaba probando nada”.

“Si ella no revisó las municiones ficticias durante el rodaje para asegurarse de que esas balas que están diseñadas para parecer balas reales sean en realidad balas ficticias, este era un juego de ruleta rusa cada vez que un actor tenía un arma de utilería”.

En cambio, el abogado defensor de Gutierrez Reed, Jason Bowles, argumentó en el juicio que la culpa recae en otra parte y dijo que su cliente fue utilizada como chivo expiatorio.

Cuestionó cómo llegó la munición real al set y alegó que el equipo de producción de Rust creó un ambiente caótico e inseguro que puso a Gutierrez Reed en “condiciones realmente difíciles de seguir. Y Baldwin no siguió las reglas de sentido común de seguridad con armas en el set cuando manejó el arma de fuego y actuó de manera impredecible cuando apuntó con el arma a Hutchins”, dijo Bowles en sus declaraciones finales.

“(Gutierrez Reed) no podía anticipar lo que haría Baldwin. No estaba en el guion, no era previsible”, afirmó. “La gerencia fue responsable de las fallas de seguridad y no Hannah”.

Bowles también rechazó el cargo de manipulación de pruebas, diciendo que un testigo había asumido que había cocaína en una pequeña bolsa que Gutierrez Reed le entregó el día del tiroteo, pero que ella rápidamente tiró la bolsa y que la sustancia nunca fue analizada ni confirmada.

Se espera que Baldwin, quien también ha sido acusado de homicidio involuntario, sea juzgado en julio. Se declaró inocente y sostuvo que no apretó el gatillo.

Un informe del Gobierno publicado aproximadamente seis meses después del tiroteo dijo que el set de filmación “violó intencionalmente” las reglas de seguridad y “demostró una clara indiferencia hacia la seguridad de los empleados”. Rust Movie Productions, LLC fue multada por sus acciones, informó CNN.

Los miembros del jurado escucharon a más de 30 testigos durante el juicio, incluidos miembros del equipo de filmación, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y expertos forenses, y vieron videos de imágenes de cámaras corporales del día del tiroteo.

En uno de esos clips, Gutierrez Reed le afirmó a un cabo del sheriff del condado de Santa Fe que nunca hubo munición real en el set y que había revisado las armas de utilería y las balas “de salva” la mañana antes del tiroteo. Gutierrez Reed le dijo al mismo agente que revisó las balas en el set “la mayor parte del tiempo”.

Las balas “de utilería” se refieren a municiones que no contienen elementos explosivos, pero que se parecen a balas reales.

El subdirector de cine David Halls admitió durante el juicio que fue “negligente” al revisar el arma y no revisó adecuadamente todas las balas en la recámara cuando Gutierrez Reed se la presentó.

“Abrió el pestillo del revólver, recuerdo haber visto tres o cuatro, lo que pensé que eran balas falsas”, testificó Halls. Más tarde añadió: “No recuerdo que ella girara completamente el cilindro”.

Halls gritó “arma fría” antes de que le entregaran el arma a Baldwin, un comentario destinado a indicar que el arma de fuego no tenía balas reales, según un documento judicial. Halls llegó a un acuerdo de culpabilidad en 2023 por su papel en el tiroteo, y no refutó un cargo de uso negligente de un arma mortal.

“Fui negligente al revisar el arma correctamente“, dijo Halls al tribunal.

Halls fue sentenciado a seis meses de libertad condicional sin supervisión, una multa de US$ 500, tuvo que participar en una clase de seguridad con armas de fuego, completar 24 horas de servicio comunitario y no consumir drogas ni alcohol.

En sus declaraciones finales, Morrissey dijo que no había pruebas de que alguien más fuera el culpable del tiroteo y añadió que GutiErrez Reed era “la que tomaba decisiones de forma autónoma con respecto a la seguridad de las armas” en el set.

“La conducta de Alec Baldwin y su falta de seguridad con las armas… ese día es algo por lo que tendrá que responder. Ni contigo ni hoy”, dijo el fiscal al jurado el miércoles. “Eso será con otro jurado, otro día”.