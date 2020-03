El Gobierno argentino decidió suspender los vuelos de repatriación de sus ciudadanos tras el cierre de fronteras y cuarentenas obligatorias como medidas preventivas para frenar la propagación del contagio de COVID-19.

Sin especificar, desde la casa de gobierno trasandino anunciaron que realizarán gestiones para repatriar a sus ciudadanos y enfatizaron en que “deberán esperar un poco” y permanecer en los lugares que quedaron, “salvo algún caso excepcional los regresos están restringidos”, apuntó el presidente Alberto Fernández.

El jefe de Estado señaló a Telefé, que “por ahora hemos decidido no ingresar más gente al país hasta que nos organicemos”, al mismo tiempo que aseguró instruir al canciller Felipe Solá para que las autoridades argentinas ayuden a quienes esperan en el extranjero.

El Gobierno argentino estima que hay unos 10 mil pasajeros en distintas regiones en el exterior, permaneciendo la mayor cantidad en Estados Unidos, México, República Dominicana, Cuba, Perú, España, Reino Unido e Italia.

Sin embargo, la cifra es imprecisa según reporta El Clarín, pues se mezclan los casos de quienes tenían fecha de regreso original para antes del 31 de marzo, como aquellos que quieren anticipar su regreso para no permanecer en zonas de riesgo en el exterior.

Además la Cancillería había cifrado a 45 mil argentinos que habían solicitado a los respectivos consulados ayuda para sus regresos al inicio de la operación.

Actualizamos las vías de contacto para quienes se encuentren en el exterior y requieran asistencia consular. En este hilo te contamos a dónde podés escribirnos👇 — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) March 21, 2020

Para mañana y pasado serán los últimos cuatro vuelos de Aerolíneas Argentina, uno de los organismos encargado de los vuelos de repatriación, hasta que se levante la medida sanitaria. Consistirá en dos regresos desde Miami entre el jueves y viernes, a los que se sumarán los vuelos desde Madrid y desde Cancún, que podrán regresar a 13 mil pasajeros varados.

En tanto, otras aerolíneas, como Latam, regresaron a 11.500 pasajeros desde Europa y Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Chile. El Ministerio de Defensa colaboró con el traslado desde Perú a través de sus aviones Hércules C-130, sumado a los vuelos puntuales de aerolíneas como JetSmart, Qatar, Emirates, Neos Spa, Air Belgium y Gol.

“Le pedimos al presidente Alberto Fernández que no abandone y dejé sin medios a los miles de argentinos que están en el extranjero y que no pudieron regresar a nuestro país en medio de la crisis generada por el Coronavirus”, señaló el diputado Álvaro de Lamadrir respecto al anuncio presidencial. “Pueden enfermarse y no ser atendidos. Es un tema de solidaridad. No los castigue”, enfatizó.