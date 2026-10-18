Aprobación de Trump cae a un nuevo mínimo de 33% a 2 semanas de las elecciones de medio mandato

(EFE) – La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a un nuevo mínimo a 2 semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso. Así lo revela una nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News.

Según el sondeo, solo el 33% de los encuestados aprueba su gestión, mientras que el 66% la desaprueba. Además, el 52% expresa una desaprobación firme. La cifra es 4 puntos menor que la de julio pasado y 12 puntos inferior al 45% que registraba en febrero de 2025. De acuerdo con The Washington Post, se trata del nivel más bajo que alcanzó el mandatario, incluido su primer periodo. Entre los votantes probables, la aprobación llega al 38% y el rechazo, al 62%.

Gasolina y costo de vida

Los resultados reflejan la inquietud de los votantes por el costo de vida y por la decisión de Trump de entrar en guerra contra Irán, que encareció la gasolina. El 71% considera que el precio del combustible es “inasequible”, frente al 28% de febrero, antes del conflicto. Además, el 72% cree que el país avanza en la dirección equivocada, 5 puntos más que en abril.

Demócratas ganan terreno

En Estados Unidos, la aprobación presidencial es tradicionalmente uno de los principales factores para anticipar el resultado de las elecciones de mitad de mandato. Hoy, varios congresistas republicanos enfrentan problemas en distritos que antes eran bastiones conservadores.

Entre los votantes probables, los candidatos demócratas al Congreso superan a los republicanos por 52% contra 44%. La misma ventaja de 8 puntos se repite entre los votantes registrados (50% frente a 42%), una mejora respecto de julio, cuando la diferencia era de apenas 3 puntos.

Trump aumentó su presencia en actos electorales en todo el país. El mes pasado, volvió a prometer un pago de US$5.000 para cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del 3 de noviembre, una propuesta que vinculó otra vez a los ingresos por aranceles.