Este martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó una inesperada aparición en la ceremonia de la 80ª edición de los Globos de Oro a través de un discurso pregrabado.

En su mensaje, el mandatario afirmó que Ucrania “detendrá la agresión rusa” y sostuvo que las futuras generaciones deberían conocer la guerra solamente a través de las películas.

“La I Guerra Mundial se cobró millones de vidas, la II Guerra Mundial decenas de millones, no habrá una tercera guerra mundial. No es una trilogía“, señaló.

“Espero que todos ustedes estén con nosotros en nuestro día de la victoria“, dijo el presidente ucraniano, quien también instó a los espectadores y asistentes a la ceremonia a decir “la verdad” en sus redes sociales y la televisión.

El discurso del Zelensky fue presentado por el actor Sean Penn, quien se mostró visiblemente emocionado. “Si la libertad de soñar fuera una lanza, me enorgullece presentar a un ser humano que esta noche representa la punta más afilada de esa lanza“, dijo.

I addressed the participants of the 80th @goldenglobes Awards. This award was born at a special time. WWII was not over yet, but the tide was turned – all knew who would win.

It is now 2023. The war in 🇺🇦 is not over yet but the tide is turning & it is already clear who will win. pic.twitter.com/u7pHr0u0lq

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2023