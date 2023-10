(CNN Español/CNN Chile) – En su cuenta oficial de Instagram, el cantante puertorriqueño Anuel publicó este domingo que la noche del sábado fue operado de emergencia por una “cuestión de vida o muerte”, sin especificar a qué problema de salud se refiere.

Aunque no dio mayores detalles de su ubicación y condición, el artista agradeció al personal médico por salvarlo. “Los doctores y doctoras que me atendieron me salvaron, gracias”, escribió.

En el texto, Anuel expuso que no puede seguir trabajando por ahora y que tiene pendiente la reprogramación de algunas cosas en su agenda para cumplir con su público, y manifestó que por ahora lo que le importa es que “está vivo”.

Anuel asistió el mes pasado en la ceremonia de los MTV Music Awards y estuvo nominado a los premios Billboard Latin Music en la categoría álbum “latin rhythm” del año.