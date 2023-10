(EFE) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó este jueves a Tel Aviv en el marco de una visita para expresar su apoyo a las autoridades de Israel tras el ataque sin precedentes de Hamás, que ha derivado en una nueva guerra con Gaza.

Blinken fue recibido por el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, informó un comunicado oficial de Israel.

I’m in Israel today to make one thing clear: The United States stands with Israel and its people, and we will always stand — resolutely — against terrorism. pic.twitter.com/25KCfkjp3S

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023