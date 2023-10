Este viernes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para hablar sobre la guerra entre Israel y Hamás.

En la instancia realizada en Jordania, la autoridad norteamericana reiteró la “inequívoca” condena de EE.UU. a los “abominables ataques terroristas” cometidos por Hamás en contra Israel desde el sábado pasado.

Asimismo, detalló los esfuerzos de EE.UU. para coordinar con sus socios una solución que lleve a evitar que el conflicto se extienda, según él mismo detalló en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

Según un portavoz del gobierno, también entregó sus condolencias a las familias de las víctimas civiles palestinas y reiteró que Hamás “no representa el legítimo derecho del pueblo palestino a la dignidad, libertad, justicia y autodeterminación”.

“Blinken agradeció a Abás y su equipo por su labor para seguir calmando la situación en beneficio de palestinos, israelíes y los miles de estadounidenses que consideran Cisjordania su hogar. Además, reiteró el compromiso de EE. UU. de cooperar con el liderazgo y el pueblo palestino en los esfuerzos para garantizar la seguridad para todos“, agregó el portavoz.

En la reunión, el secretario no habría abordado el ultimátum del ejército israelita para la evacuación de los civiles del norte de la Franja de Gaza, pese a que, según la agencia oficial palestina Wafa, Abás le advirtió que el desplazamiento de población (cerca de más un millón de personas) sería una “una segunda Nakba”.

Had the opportunity to meet with Palestinian Authority President Abbas to discuss the abhorrent terrorist attacks by Hamas against Israel. I detailed U.S. efforts to coordinate with partners to prevent the conflict from widening. pic.twitter.com/UVNTo3aNJU

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 13, 2023