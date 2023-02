Hoy se cumple un año desde el primer ataque del ejército ruso en contra de Ucrania. El presidente del país invadido, Volodymyr Zelensky, expresó que ha sido un año “lleno de dolor y tristeza, pero también de fe y unidad”.

“A pesar de todo, nos hemos mantenido invencibles. ¡Sabemos que 2023 será el año de nuestra victoria!”, añadió el mandatario.

Zelenski publicó un mensaje en sus redes sociales, acompañándolo de un vídeo con imágenes de las víctimas de la guerra, de los heridos y desplazados, de la lucha de los soldados del Ejército ucraniano, y de las múltiples manifestaciones en distintas ciudades del mundo en apoyo a Kiev.

“El 24 de febrero, millones de nosotros hicimos una elección. No una bandera blanca, sino la azul y amarilla. No huyendo, sino enfrentando. Resistir y luchar. Fue un año de dolor, tristeza, fe y unidad. Y este año, nos mantuvimos invencibles. ¡Sabemos que 2023 será el año de nuestra victoria!“, indicó en su tuit.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting. It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI

Su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha defendido su posición tras este conflicto bélico, y aseguró que Ucrania solo es “un títere” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y de los países de occidente, quienes son “los verdaderos culpables de la guerra”.

Recientemente, la máxima autoridad rusa habló públicamente sobre el tema luego de dos años en silencio. En dicho discurso, indicó que la comunidad internacional está manipulando a Ucrania y lo está transformando en una plataforma de despliegue de misiles para mantener amenazado a Rusia, así que “no nos dejaremos amedrentar”, indicó la cabeza de gobierno.

Listened to Putins 2 hour speech.

If China or Russia went around constructing military bases in our bordering countries-do you think the U.S or the U.K would accept this?

The answer is NO-so why must Russia accept it?

Open up peace talks & negotiations now!#Putin #WWIII pic.twitter.com/ew9uAF9Qw2

— Concerned Citizen (@cotupacs) February 21, 2023