El mundo de las artes se remeció esta semana luego de que se diera a conocer la muerte de Angus Cloud, el actor mejor conocido por su papel en la serie Euphoria, quien murió a los 25 años.

A pesar de que existen pocos detalles de la muerte del joven actor, este viernes, su madre, Lisa Cloud publicó una triste carta de despedida de su hijo y dio a conocer como fue su último día.

Lisa, comentó que a pesar de que Angus “estaba en profundo dolor por la prematura muerte de su padre por mesotelioma, su último día fue alegre”.

El último día de Angus: “No tenía intención de terminar con su vida”

La madre del actor además dio detalles del último día de vida del actor. “Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en la casa que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a su madre emocional y financieramente. No tenía intención de terminar con su vida”, comentó.

Lisa Cloud además comentó que “nos abrazamos de buenas noches, dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”.

Posible sobredosis accidental

Sin embargo, la madre del actor no descartó la hipótesis de una sobredosis: “Puede que descubramos que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía intención de salir de este mundo”, explicó.