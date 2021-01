(EFE) – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Facebook y a Twitter por “censurar” a Donald Trump.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nomás que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face”, dijo López Obrador.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario rechazó pronunciarse sobre el asalto al Capitolio, pero al final expresó su molestia por el actuar de Facebook y Twitter, que suspendieron los vídeos y publicaciones del mandatario saliente de Estados Unidos “debido a la violencia”.

“No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso, tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?”, aseguró AMLO. En tanto, sostuvo que “nosotros estamos por las libertades, esto lo digo porque existen las redes sociales”.

“¿Dónde está incluso la norma, dónde está la legislación, dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas. Ese es un tema importante porque aquí nos han querido censurar, bueno hemos padecido de censura siempre”, sostuvo.

Además, el líder izquierdista presumió que mantiene “muy buena relación con el presidente Trump”.

La oposición mexicana ha acusado a López Obrador de ayudar a la campaña de reelección de Trump con su visita a Washington en julio pasado, el único viaje al extranjero que ha hecho como jefe de Estado.

López Obrador tardó cerca de un mes en reconocer a Joe Biden como presidente electo. Ante esto, el mandatario negó que vaya a tener “pleitos” con Biden, pero rechazó una visita a su toma de posesión el 20 de enero.