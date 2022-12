(CNN) – Amber Heard llegó a un acuerdo en la demanda por difamación con su ex marido, Johnny Depp, según un comunicado publicado en su cuenta verificada de Instagram.

Heard dijo que “no ha hecho ninguna admisión” y que el acuerdo “no es un acto de concesión“. Señaló su experiencia con el sistema legal estadounidense como parte de su motivación para decidir llegar a un acuerdo en el caso, alegando que “abundantes pruebas directas que corroboraban [su] testimonio fueron excluidas” y que “la popularidad y el poder importaron más que la razón y el debido proceso”.

“Tomo esta decisión habiendo perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio desprotegido sirvió como entretenimiento y carne de cañón para las redes sociales”, dijo Heard.

La actriz presentó una apelación en el caso de difamación a principios de este mes, pero Heard dijo en su declaración de este lunes que “incluso si [su] apelación en Estados Unidos tiene éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio en el que un nuevo jurado tendría que considerar las pruebas de nuevo”.

CNN se puso en contacto con los representantes de Heard y Depp para obtener comentarios.

“Simplemente, no puedo pasar por eso por tercera vez“, dijo Heard en su publicación, añadiendo que quiere pasar su tiempo “productivamente y con propósito”, y no puede permitirse el lujo de “arriesgarse a una factura imposible, que no es solo financiera, sino también psicológica, física y emocional“.

Depp acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el diario The Washington Post.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. Un juez de Virginia redujo los daños punitivos a US$ 350.000 debido a los límites legales, informó previamente CNN.

El jurado también concedió a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos por su demanda cruzada, que alegaba difamación por las declaraciones que el abogado de Depp hizo sobre sus denuncias de abuso.

“Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a malos tratos o a la bancarrota por decir la verdad, pero por desgracia no es infrecuente“, declaró Heard. “No voy a dejar que lo ocurrido me amenace, me desanime o me disuada de decir la verdad. Nadie puede y nadie me la quitará. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo”.