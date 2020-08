VIDEO RELACIONADO – Trump no contradijo teorías conspirativas de QAnon (02:20)

(CNN) — Amazon ha eliminado la mercancía vendida por terceros con un eslogan vulgar anti-Joe Biden y Kamala Harris, y dice que puede tomar medidas contra los vendedores que los incluyan.

Los usuarios de Twitter comenzaron el martes a llamar la atención sobre las camisetas con varias versiones de la frase “Joe and the Hoe”, en referencia a los candidatos demócratas a presidente y vicepresidente, el ex vicepresidente Biden y el senador estadounidense Harris.

Varias de esas camisetas todavía estaban incluidas en el sitio el miércoles por la mañana, pero los enlaces a los productos ya no están activos. Un portavoz de Amazon dijo que todos los productos habían sido eliminados por violar las pautas de venta.

“Todos los vendedores deben seguir nuestras pautas de venta y aquellos que no lo hagan estarán sujetos a acciones, incluida la posible eliminación de su cuenta”, dijo el vocero en un comunicado. “Estos productos se han eliminado”.

Además de vender sus propios productos en su sitio web, Amazon también actúa como un mercado donde los vendedores independientes pueden publicar artículos para la venta.

Demetria Edwards, una abogada de Arkansas, envió el martes un correo electrónico al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, solicitando la eliminación de los productos. Edwards, quien compartió ese correo electrónico con CNN Business, calificó los artículos como “mercancía racista, sexista y ofensiva” y un “intento reprensible de degradar, devaluar, denigrar y degradar” a Biden y Harris. Edwards dijo que no recibió una respuesta directa de Amazon y no está claro si la carta de Edwards llevó a la eliminación de los productos.

No es la primera vez que Amazon ha tenido que eliminar productos inapropiados. A principios de este mes, Amazon sacó a la venta los zapatos de un vendedor externo que presentaba un insulto racial de su sitio web después de ser llamado por un legislador británico. Y en marzo, Amazon dijo que había retirado más de un millón de productos de su sitio por aumento de precios o publicidad falsa durante la pandemia.