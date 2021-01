(CNN) – El político opositor ruso Alexey Navalny anunció que planea regresar a Rusia el domingo desde Alemania, donde se ha estado recuperando después de haber sido envenenado.

“Nunca tuve dudas sobre si regresaría o no, nunca. Sólo porque no me fui. Terminé en Alemania, habiendo llegado allí a cuidados intensivos. El domingo 17 de enero regresaré a casa en el vuelo de la aerolínea Pobeda”, tuiteó Navalny el miércoles.

El lunes, las autoridades penitenciarias rusas enviaron una solicitud oficial a un tribunal pidiendo que se reemplazara su sentencia suspendida en un caso de hace años con una pena de cárcel real.

El Servicio Penitenciario Federal de Rusia dijo que al permanecer en Alemania, Navalny estaba violando los términos de su sentencia suspendida en el llamado caso Yves Roche, el que según el opositor cree que tiene motivaciones políticas.

El activista dijo que los nuevos casos penales entablados contra él en Rusia eran “demostrativamente fabricados” y un intento de evitar que regresara a su país de origen.

Navalny, quien ha defendido la bandera de la anticorrupción se encuentra actualmente en Alemania, después de recibir tratamiento en la clínica Charite de Berlín.

El hombre fue envenenado con la toxina Novichok en agosto y estuvo a punto de morir. El Kremlin ha negado repetidamente cualquier participación.

Rusia lanzó una nueva acusación de fraude y amenaza de cárcel contra Navalny a fines de 2020, lo que aumentó la presión sobre él.