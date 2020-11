(EFE) – La congresista demócrata neoyorquina y cara visible del ala más progresista de su partido Alexandria Ocasio-Cortez emitió una sucinta felicitación al presidente electo de EE.UU., Joe Biden, y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, y se centró en recordar que los movimientos de base progresistas están detrás de algunas de las victorias en estos comicios.

“¡Felicidades al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris!“, tuiteó la congresista por el Bronx y Queens, después de conocerse que los medios del país daban a Biden como ganador en Pensilvania y, por lo tanto, como triunfador en las elecciones presidenciales.

En otra serie de tuits posteriores, Ocasio-Cortez recordó que fueron las organizaciones proinmigrantes en Arizona, los movimientos de base afroamericanos en Georgia y Michigan, y las campañas de las congresistas Rashida Tlaib (Michigan) y de Ilhan Omar (Minesota) las que están detrás de las victorias clave de los demócratas en los estados que han acabado dando la Presidencia a Biden.

Anyone saying this after immigrant organizers delivered AZ, Black grassroots flipped Georgia, MI going blue w reality-bending 94% Detroit margin + @RashidaTlaib running up the margins in her district & Trump publicly challenging @IlhanMN in MN and losing isn’t a serious person. https://t.co/2FtJzqGki8

