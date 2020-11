Alexandria Ocasio-Cortez obtuvo un importante triunfo en en el distrito 14 de Nueva York, donde fue reelecta para ocupar su puesto en el Congreso.

La congresista demócrata obtuvo la primera mayoría ante el republicano John Cummings, quien levantó una campaña de US$10 mil (la segunda más cara por la Cámara), y Michelle Caruso-Cabrera en la elección por la Cámara de Representantes.

En las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en 2018, AOC, como también es conocida, ganó el escaño manteniendo también una amplia ventaja frente a sus rivales.

En ese momento se convirtió en la mujer más joven en ser electa para llegar al Congreso en la historia de los EE.UU.

Tras dar a conocer los resultados, Ocasio-Cortez comentó en su cuenta de Twitter que “servir para el NY-14 y pelear por las familias de la clase trabajadora ha sido mi mayor honor, privilegio y responsabilidad de mi vida“.

“Gracias al Bronx y Queens por reelegirme pese a los millones gastados en mi contra y confiar en mí para representarlos una vez más“, concluyó.

Con el 75% de los votos escrutados, AOC es reelecta con el 69% de las preferencias, 89.658 sufragios a favor.

Serving NY-14 and fighting for working class families in Congress has been the greatest honor, privilege, & responsibility of my life.

Thank you to the Bronx & Queens for re-electing me to the House despite the millions spent against us, & trusting me to represent you once more. https://t.co/MXG2Z2DV2F

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020