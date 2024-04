Durante esta jornada se registró un terremoto de magnitud 7,4 en Taiwán, según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Antes esto, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la Región de Isla principal de Okinawa y la Región Miyakojima.

Asimismo, advirtieron que se esperan olas de hasta 3 metros de forma inminente en las costas de Taiwán, Japón y Filipinas.

De acuerdo con el USGS, el epicentro del terremoto se localizó a una distancia de 18 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien, en Taiwán, y tuvo una profundidad de 34,8 kilómetros.

A pesar del impacto del temblor, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake The shaking was so bad that people commuting to work stopped. pic.twitter.com/jNgUZm9pMl

This video from a webcam facing the Taipei skyline shows the moment of a preliminary 7.5 magnitude earthquake in Taiwan just moments ago. pic.twitter.com/AQQ018DzBa

— Antonio Maffei (@AGMaffei) April 3, 2024