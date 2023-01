(EFE/CNN) – La Fiscalía del estado de Nuevo México (EE.UU.) presentó este jueves dos cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que falleció de un disparo durante el rodaje de la película Rust en octubre de 2021.

Además, también se presentaron cargos por homicidio involuntario contra la encargada del protocolo de seguridad durante la grabación, Hannah Gutierrez Reed, mientras que el ayudante de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, aceptó un cargo de delito menor en un acuerdo con la propia Fiscalía.

La fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, anunció los cargos este jueves tras meses de especulaciones acerca de la implicación en el suceso por parte de Baldwin, quien accionó una pistola de atrezzo que contenía munición real, cuando este tipo de balas están prohibidas en los rodajes.

“Después de una revisión exhaustiva de la evidencia y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay suficiente evidencia para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de Rust”, dijo Carmack-Altwies en su declaración.

En entrevista con CNN, la fiscal señaló que “el hecho de que sea un accidente no significa que no sea un delito“. “Involuntario significa que no tenían la intención de hacerlo, no tenían la intención de matar, pero sucedió de todos modos, y sucedió por algo más que una mera negligencia, porque no ejercieron la debida precaución o circunspección”.