(CNN) – Un agricultor canadiense debe US $82.000 por incumplimiento de contrato después de usar un emoji de “pulgar hacia arriba” en un mensaje de texto.

Según documentos judiciales del King’s Bench for Saskatchewan en marzo de 2021, los compradores de granos de South West Terminal, Ltd. enviaron un mensaje de texto a los proveedores de granos que querían comprar lino a $17 por bushel para entrega en octubre, noviembre o diciembre de ese año. Después de llamadas telefónicas con los agricultores Bob y Chris Achter, SWT redactó un contrato para que Chris Achter vendiera SWT 86 toneladas métricas de lino a $17 el bushel y entregara el lino en noviembre.

El representante de SWT firmó el contrato con tinta y luego envió una foto del contrato por teléfono celular a Chris Achter junto con el mensaje “confirme el contrato de lino“.

Achter respondió con un emoji de “pulgar hacia arriba“, según los documentos.

Achter nunca entregó el lino en noviembre de 2021, según los documentos. Para noviembre, el precio del lino era de $41 por bushel.

El representante de SWT dijo en documentos judiciales que había hecho al menos otros cuatro contratos con Achter a través de mensajes de texto. Dijo que la única diferencia esta vez fue que Achter respondió con un emoji de “pulgar hacia arriba” en lugar de “ok“, “sí” o “se ve bien“.

Según Achter en los documentos judiciales, confirmó que “el emoji con el pulgar hacia arriba simplemente confirmó que recibí el contrato de Flax. No fue una confirmación de que estaba de acuerdo con los términos del Contrato Flax. No me enviaron los términos y condiciones completos del contrato Flax, y entendí que el contrato completo seguiría por fax o correo electrónico para que lo revise y lo firme. El Sr. Mikleborough [sic] me enviaba mensajes de texto regularmente, y muchos de los mensajes eran informales”.

El abogado de Achter dijo en los documentos que “permitir que un simple emoji 👍 signifique identidad y aceptación abriría las puertas para permitir que se presenten todo tipo de casos que soliciten interpretaciones sobre lo que significan varios emojis diferentes; por ejemplo, ¿qué significa este emoji 👊 o este emoji 🤝? El abogado argumenta que los tribunales se verán inundados con todo tipo de casos si este tribunal determina que el emoji 👍 puede reemplazar a una firma“.

Achter también dijo que nunca firmaría un contrato por producto sin incluir una cláusula de Acto de Dios, según documentos judiciales.

El juez dijo que parece que el trato fue “al menos verbalmente alcanzado”, según los documentos.

Escribió: “Estoy satisfecho con el balance de probabilidades de que Chris aprobó o aprobó el contrato tal como lo había hecho antes, excepto que esta vez usó un emoji 👍. En mi opinión, al considerar todas las circunstancias que significaba la aprobación del contrato de lino y no simplemente que había recibido el contrato y lo iba a pensar. En mi opinión, un espectador razonable que conociera todos los antecedentes llegaría al entendimiento objetivo de que las partes habían llegado a un consenso ad item, una reunión de opiniones, tal como lo habían hecho en muchas otras ocasiones”.

El juez dictaminó que Achter le debía a SWT $ 82.000 más intereses y costos por no entregar el lino.

CNN se ha comunicado con ambas partes para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.