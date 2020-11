Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, pero aún quedan los últimos esfuerzos en las campañas del presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden.

En ese contexto, uno de los temas que dividen a sus electores es la agenda valórica de cada candidato, específicamente su postura frente al aborto.

Recordemos que el aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema resolvió a favor de la práctica en la histórica causa Roe v. Wade.

Desde entonces, diversos políticos y activistas se han mostrado a favor y en contra de la sentencia y durante su campaña presidencial de 2016, Trump prometió nombrar a jueces que revocarían el fallo. Finalmente, el mandatario nombró a dos nuevos jueces de la Corte Suprema, ambos contrarios al aborto.

Precisamente, su postura antiaborto representa a una parte importante de su electorado, los grupos conservadores cristianos, que se muestran reacios a elegir a Biden, quien ha mostrado públicamente su apoyo al derecho al aborto.

Al autodenominarse católico, y en un hecho que dio que hablar, al ex vicepresidente no se le permitió comulgar en una iglesia católica en Carolina del Sur durante octubre de 2019.

En medio del debate en torno al aborto, una de las votantes de Biden explica que su candidatura no es pro aborto, sino que es pro derecho de las mujeres de decidir, ya que cuando no es legal expone a las embarazadas a mucho peligro.

En conversación con Mónica Rincón, Jasmine Clemons, de 30 años, relata que cuando tenía 21 se realizó un aborto. “Estaba en la universidad, trabajaba y aunque ocupaba métodos anticonceptivos, terminé embarazada”, comenta.

“No sabía cómo criaría a un hijo sola, ya que estaba estudiando a miles de kilómetros de mi familia. Tenía miedo de contarles a mis padres, porque mi madre se casó muy joven, tuvieron tres hijos y se divorciaron y ella trabajó muy duro para criarnos sola, lograr que fuéramos a la universidad y tuviéramos una vida, entonces sabia que se enojaría conmigo y traté de solucionarlo por mí misma”, agrega.

“Cuando llegué (a practicarme el aborto) había un grupo de protestantes antiaborto que me gritaban e insultaban mientras iba entrando. Estaba enojada, porque ‘no me conoces, no sabes por qué estoy aquí, no sabes las razones de por qué la gente toma esa decisión’. Estaba muy enojada”, lamenta.