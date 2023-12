(CNN) – La mitad de la población de Gaza está muriendo de hambre y los residentes a menudo pasan días enteros sin comer bajo el bombardeo israelí del enclave de más de 2 millones de personas, dijo este martes una agencia de las Naciones Unidas (ONU).

“La cantidad de ayuda que cruza hacia Gaza no cubre ni una fracción de las necesidades“, dijo el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en una publicación en su cuenta de X.

Solo el 10% de los alimentos necesarios para Gaza entro en Gaza en los últimos 70 días, ya había mencionado anteriormente, Corinne Fleischer, directora regional del PMA para Oriente Medio, Norte de África y Europa del Este.

Hace dos semanas, el mismo ente advirtió que el 97% de los hogares palestinos en el norte de la franja y el 83% en el sur reportaban un consumo inadecuado de alimentos.

Desde entonces, decenas de miles de palestinos desplazados han llegado a la gobernación de Rafah, en el extremo sur de Gaza, en busca de seguridad, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

Este martes, el PMA entregó paquetes de alimentos a 2.350 personas y comidas calientes a otras 1.750 en Rafah, que se ha convertido en la zona más densamente poblada de Gaza.

“Miles de personas en Rafah hacen cola ante los centros de distribución de ayuda que necesitan alimentos, agua, refugio y protección, en medio de la ausencia de letrinas y de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento en sitios informales para desplazados y refugios improvisados”, dijo la OCHA.

Humanitarian operations in #Gaza are on the brink of collapse.

As Gazans become more desperate, with nowhere to go and nothing to eat, the need for an immediate ceasefire and opening of more border crossings for relief remains critical, says WFP's @CarlSkau. pic.twitter.com/2JSZcUEmsH

— World Food Programme (@WFP) December 17, 2023