Una pareja de adultos mayores de Australia decidió vivir en un crucero, ya que, según aseguran, es más económico que estar en un asilo o residencia.

Marty y Jess Ansen, ambos bisabuelos y jubilados, emprendieron su aventura el 16 de junio del 2022, una vez que finalizaron las restricciones por el COVID-19.

Hasta el momento, han reservado un total de 51 viajes. “Al final le dije a mi agente de viajes: ‘Mira, lo que venga, resérvalo’”, confesó Marty a A Current Affair.

La pareja ha estado a bordo del crucero Coral Princess durante más de 450 días y planean permanecer ahí durante al menos dos años. Sin embargo, su travesía seguirá, ya que luego esperan abordar el Crown Princess un año más.

