La cantante y actriz mexicana Melissa Barrera -protagonista de las últimas dos películas de Scream– fue desvinculada del largometraje Scream VII, luego de que en sus redes sociales se manifestara a favor de Palestina.

Frente al conflicto en Medio Oriente, Melissa Barrera se ha mantenido activa en redes sociales.

En una de sus historias de Instagram, Barrera señaló: “Actualmente, Gaza está siendo tratada como un campo de concentración. Arrinconando a todos, sin ningún lugar adonde ir, sin electricidad ni agua… La gente sigue observando en silencio cómo sucede todo. ESTO ES GENOCIDIO Y LIMPIEZA ÉTNICA”.

The comments that reportedly led to Melissa Barrera being fired from ‘Scream 7’ were:

“Gaza is currently being treated like a concentration camp. Cornering everyone together, with nowhere to go, no electricity no water…people are still silently watching it all happen. THIS IS… pic.twitter.com/uMBUwxutFP

