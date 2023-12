Este sábado se informó el fallecimiento a los 75 años del actor Tom Wilkinson, conocido por participar en cintas como The Full Monty, Shakespeare In Love y Michael Clayton.

La noticia fue confirmada por su publicista, Nancy Seltzer. “Con gran tristeza, la familia de Tom Wilkinson anuncia que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre“.

“Su esposa y su familia estaban con él (…). La familia pide privacidad en este momento”, agrega Seltzer en el comunicado, el cual fue compartido por el medio británico BBC.

¿Quién era Tom Wilkinson?

El actor inglés tuvo unos 130 créditos cinematográficos a su nombre, llegando a ser nominado a dos premios Oscar: en 2002 por su protagónico en In the Bedroom y en 2007 por su papel en Michael Clayton.

Wilkinson apareció en muchas películas taquilleras a lo largo de su carrera, entre ellas La joven de la perla, Duplicity, Wilde, Batman Begins, The Patriot, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Shakespeare In Love y The Best Exotic Marigold Hotel.