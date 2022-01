Tras la demanda de una agencia del estado de California contra la empresa de videojuegos por denuncias de acoso en 2021, la firma tras sagas como Call of Duty y World of Warcraft comenzó un proceso que ha decantado en el despido y sanción de empleados, por denuncias internas que no habrían sido atendidas y que, en algunos casos, representarían afirmaciones "graves".