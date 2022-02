(EFE) – Más de medio millón de ucranianos han huido de su país a naciones vecinas debido a la invasión rusa, indicó hoy el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries.

La agencia de la ONU para los Refugiados que dirige Grandi señaló previamente que Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumania son por el momento los principales receptores de ese flujo de refugiados.

The number of refugees from Ukraine who have crossed to Poland, Hungary, Romania, Moldova and other countries is escalating and is now 368,000.

The governments and people of those countries are welcoming refugees. It is now urgent to share this responsibility in concrete ways.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 27, 2022