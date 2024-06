Aborto en Estados Unidos: Mientras Trump se jacta del fin de Roe vs Wade, Biden asegura que lo reestablecerá

Los candidatos expresaron sus opiniones en torno al derecho al aborto. Trump sugirió que bajo Roe vs Wade, los médicos podían “arrancar al bebé del útero en el noveno mes y matarlo”, mientras su oponente negó tajantemente sus dichos.

(CNN) – En algunos de sus actos más significativos y duraderos como presidente, Donald Trump nombró a tres candidatos conservadores a la Corte Suprema. La supermayoría de derecha resultante allanó el camino para la decisión del tribunal de 2022 que anuló a Roe vs. Wade, que había consagrado el derecho al aborto en la ley federal durante casi medio siglo.

El presidente Joe Biden hizo de la decisión del tribunal y de las amenazas pasadas de Trump de ir más allá en la restricción del acceso al aborto, una pieza central de su campaña de reelección.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Biden prometió codificar las protecciones relacionadas con el aborto consagradas en Roe vs. Wade en la ley federal si gana un segundo mandato, pero reconoció que eso requeriría la cooperación de un Congreso controlado por los demócratas.

También dijo que someter la cuestión del aborto a la discreción estatal ha sido “algo terrible”.

“La gran mayoría de los eruditos constitucionales apoyaron a Roe (v. Wade) cuando se decidió”, indicó en respuesta a Trump, quien defendió la anulación del caso histórico. “Esta idea de que todos estaban en contra es simplemente ridícula”.

¿Qué dijo Trump?

El actual mandatario de Estados Unidos rechazó las afirmaciones de su oponente de que Roe vs. Wade permitía a los médicos matar bebés “en el noveno mes” durante el debate presidencial de CNN este jueves.

Trump sugirió que bajo Roe, los médicos podían “arrancar al bebé del útero en el noveno mes y matarlo”.

“Eso simplemente no es cierto”, respondió Biden.

“Roe vs. Wade no prevé eso; esa no es la circunstancia. Sólo si la vida de una mujer está en peligro o va a morir. Esa es la única circunstancia en la que eso puede suceder”, apuntó.

Por otro lado, Trump dijo que no bloqueará los medicamentos abortivos si fuera elegido.

También dijo estar de acuerdo con el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la píldora abortiva.

“Puse a tres grandes jueces de la Corte Suprema en la corte y ellos votaron a favor de eliminar el fallo Roe vs. Wade y devolverlo a los estados”, dijo. “Ahora los estados están trabajando en ello”.

A principios de este mes, la Corte Suprema rechazó una demanda que cuestionaba el enfoque de la Administración de Alimentos y Medicamentos para regular la píldora abortiva mifepristona con un fallo que seguirá permitiendo que las píldoras se envíen por correo a las pacientes sin una visita médica en persona.