La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, afirmó en una entrevista en el programa Today, de la cadena NBC, que la actriz no podrá pagar los US$ 10,35 millones que estableció el tribunal de Fairfax, Virginia, como indemnización por difamación, daños y perjuicios a su ex esposo Johnny Depp.

Si bien en un principio el monto era de US$ 15 millones -10 millones de compensación y 5 por daños punitivos-, las leyes del Estado de Virginia establecen el monto máximo de US$ 350.000 por daños punitivos, por lo tanto, el monto final es de US$ 10,35 millones.

Al ser consultada sobre si es que la actriz podrá pagar la indemnización a Depp, la abogada respondió: “Oh, no, absolutamente no”.

Además, aseguró que apelarán con argumentos sólidos al veredicto: “Tuvimos una enorme cantidad de pruebas que fueron suprimidas en este caso que estaban en el caso del Reino Unido. Y en el caso del Reino Unido, cuando se presentaron, Amber ganó. El señor Depp perdió”.

La abogada acusó que el equipo legal del actor intentó por todos los medios “demonizar” a su cliente. Además, expresó que era un grave problema para que las mujeres acusaran maltrato: “Es un mensaje horrible. Es un retroceso importante, porque eso es exactamente lo que significa. A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán”.