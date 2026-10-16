A menos de una semana de asumir: Trump despide a Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca

(CNN) —El presidente Donald Trump ha destituido a Katie Zacharia de su cargo de secretaria de Prensa, según informaron asesores del mandatario, poniendo fin a su turbulento paso —de apenas una semana— como principal portavoz de la Casa Blanca.

Anteriormente, Trump había comentado a los periodistas que le había pedido a Zacharia que reconsiderara su puesto, dando prácticamente por concluido su breve periodo en el cargo.

“Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría”, dijo Trump que le comentó a Zacharia en la mañana de este viernes.

El presidente indicó que hablarían a su regreso a la Casa Blanca, tras un viaje a Georgia, y que dejaría la decisión en manos de ella. Sin embargo, sus palabras no mostraron mucho respaldo hacia su cuestionada secretaria de prensa.

“Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites”, dijo haberle comentado.

Se trata de una clara muestra de falta de confianza hacia Zacharia, quien asumió el cargo hace apenas una semana. Su inestable debut en la sala de prensa el martes, sumado a las constantes dudas sobre su trayectoria, la convirtieron en objeto de un intenso escrutinio tanto por parte de los medios de comunicación como de otros colaboradores de Trump.

Antes de partir de la Casa Blanca hacia un mitin político en Georgia, Trump señaló que Zacharia había sido maltratada por los medios y la describió como una colaboradora leal.

No obstante, dejó claro que, a su juicio, Zacharia no es la persona adecuada para hablar en su nombre como principal portavoz del gobierno.

“Quizás esto no sea para ella”, admitió.

Zacharia había llamado la atención de Trump como comentarista conservadora en televisión, y su contratación se produjo poco después de que otros candidatos fueran descartados debido a comentarios críticos que habían hecho sobre él.

Sin embargo, su falta de experiencia quedó patente rápidamente. El martes, desde el podio de la Casa Blanca, se mostró nerviosa y solo respondió a tres preguntas.