(CNN) – Al menos 260 cadáveres fueron hallados en el lugar donde se celebraba un festival de música en Israel tras el ataque perpetrado este sábado por Hamás, según el servicio de rescate israelí Zaka.

Se suponía que el evento al aire libre Festival Nova, realizado en una zona rural de cultivo cerca de la frontera entre Gaza e Israel, sería una fiesta de baile que duraría toda la noche, celebrando la festividad judía de Sucot hasta que llegó el grupo armado.

Los hombres armados de Hamás dispararon contra los asistentes que huían y tomaron a otros como rehenes en el festival, situado en una zona rural de granjas cerca de la frontera entre Gaza e Israel, según los videos en redes sociales y los relatos de los asistentes al festival.

El aterrador ataque fue solo uno de los múltiples sitios atacados el sábado por la mañana por el asalto más coordinado y constante dentro de Israel perpetrado hasta la fecha por militantes de Hamás.

