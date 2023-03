(EFE) – Al menos 23 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que un tornado arrasara las zonas rurales del oeste de Mississippi el viernes por la noche, según informa este sábado la agencia de Gestión de Emergencias de ese estado.

“Podemos confirmar 23 muertos, decenas de heridos, 4 desaparecidos por los tornados de anoche. Contamos con numerosos equipos de búsqueda y rescate locales y estatales que continúan trabajando esta mañana”, informó hoy la agencia en su cuenta de Twitter.

Las operaciones de búsqueda y rescate están trabajando en los condados de Sharkey y Humphreys, al oeste del estado, según reportó la agencia.

Por su parte, el gobernador del Estado, Tate Reeves, señaló en Twitter que la pérdida tras este evento meteorológico “se sentirá en estos pueblos para siempre”.

El centro de la destrucción parecía estar a menos de 100 kilómetros de distancia en la ciudad de Rolling Fork en el condado de Sharkey.

“Gran parte de la ciudad ha sido destruida”, incluidos todos los negocios en un tramo comercial y minorista de una carretera local, dijo el exalcalde de la ciudad Fred Miller a Fox.

Unas 100.000 viviendas en Alabama, Misisipi y Tennessee todavía estaban sin electricidad a primera hora del sábado, según Power Outage.

