(Agencia UNO) – Al menos 137 personas murieron y unas 5.000 resultaron heridas por las potentes explosiones registradas el martes por la tarde en el puerto de Beirut, según el balance actualizado este jueves por el ministro de Salud de Líbano, Hamad Hasán.

Las operaciones de rescate continúan para localizar a las decenas de personas que siguen desaparecidas dos días después del suceso. Voluntarios de la Cruz Roja libanesa consultados por DPA asumen que el número de personas fallecidas subirá porque la retirada de escombros avanza muy lentamente.

Un militar, que también cita la agencia de noticias alemana, relató que solo han retirado algunos escombros. “Tememos que algunos de los edificios dañados se caigan, por eso estamos pidiendo a la gente que se aleje“, indicó.

Sin embargo, muchas personas se resisten a abandonar el lugar donde creen que podrían estar sus seres queridos. “Esperaré aquí, no me voy a ir. Mi hermano trabajaba en el puerto y no hemos sabido nada de él desde las explosiones”, explicó a DPA una mujer identificada como Fátima.

La ayuda internacional incluye igualmente personal sanitario, hospitales de campaña e insumos médicos. “Lo que más necesitamos ahora mismo son hospitales de campaña en distintas zonas de Beirut”, afirmó Hasán.

En este contexto, el ministro de Salud expresó su temor a que los contagios de coronavirus se disparen en Líbano, que actualmente registran 5.417 personas contagiadas y 68 fallecidas por el COVID-19.

