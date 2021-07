Los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de julio se desarrollará el seminario online Siemens Minerals Week, un importante evento para la minería con miras a lo que será el futuro de la industria.

La conferencia estará centrada en el rol de la digitalización para avanzar a lo que algunos denominan la “minería 4.0”.

El CEO Minerals de Siemens para Chile y Perú, Miguel de la Ossa, profundizó en la importancia de este proceso en conversación con José Miguel Mardones, periodista de CNN Chile.

– Miguel, hemos estado conversando los últimos días sobre digitalización en minería, propiamente tal lo que es la industria, pero me gustaría partir esta conversación contigo sabiendo a ciencia cierta qué hacer para lograr una minería sustentable.

– Yo creo que es una pregunta que nos convoca a todos porque hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta: cómo afectamos el medioambiente, cómo afectamos a la sociedad y cómo afectamos a la economía. Y la idea es tener el menor impacto negativo, entonces, si yo miro el tema medioambiental, por un lado, estamos extrayendo un mineral el cual se va agotando, y es responsabilidad de todos, no solo de las firmas que extraen, sino que de los que los utilizamos, de hacerlo de manera correcta. En el caso de Siemens somos un consumidor de cobre y tenemos que ver que lo reutilicemos y seamos eficientes en el uso de ello. Por otro lado, tenemos que ver el agua. Si bien es cierto, la minería consume relativamente poca agua, en las zonas donde está es escasa, y por otro lado, tenemos que devolverla el medioambiente de manera adecuada, ese es otro punto esencial. El tercero en temas de medioambiente, está el consumo de energía, las emisiones. Creo que todos estamos en la carrera de bajar emisiones, entonces ese es un aspecto de la sostenibilidad y, por otro lado, cómo afectamos los lugares donde operamos. Hay comunidades, creo que podemos tener impactos muy positivos en términos de formación no solo a los trabajadores de la minería, sino a sus familias, a sus hijos, el impacto acá es bien positivo a nivel personas, a nivel regiones, a nivel país. Eso para tenerlo en cuenta, la sosteniblidad y el hecho de tener un impacto positivo en la educación al hacer digitalización está de la mano. Si miramos, por ejemplo, en medioambiente, yo puedo hacer operaciones mucho más eficientes que optimicen el recurso del agua, por ejemplo, o puedo diseñar equipos que tengan menos consumo de energía y procesos más eficientes que, por ende, tienen un efecto muy importante en la descarbonización. Entonces están íntimamente relacionados y creo que el aporte es inmenso.

– ¿Cómo afecta esta transformación los empleos? Cuál es el impacto que hay en esa área?

– Yo creo que acá hay un paradigma mundial, es decir, el tema de la digitalización no solo afecta a la minería, es algo que viene con mucha cuerda y viene para quedarse. A cada uno de nosotros, independientemente la labor que hagamos, sabemos que nuestros trabajos futuros van a cambiar y yo creo que lo importante es entender que esto es una tendencia global que afecta a todos en cada ámbito laboral. Ahora bien, en la minería podremos tener dos opciones: sigamos haciendo las cosas como están, tratemos de no modificar el tipo de trabajo que se hace y creo que esta sería una receta para el desastre, porque alguien va a hacerlo mejor, más rápido, más económico y de ahí la empleabilidad sería cero. Si, por el contrario, la recibimos con cariño, la aceptamos, y aprendemos como trabajadores a reconvertir nuestros skills, a tener habilidades diferentes, eso nos abre muchas otras posibilidades. Entonces yo creo que cuando vienen los cambios, hay dos paradas: o lo acepto o lo rechazo. Y al aceptarlo y entender que viene, sacar el beneficio de ello, aprendemos, podemos hacer nuestra industria mucho más competitiva y esto en sí mismo es lo que nos va a garantizar en el largo plazo la empleabilidad. Entonces una cosa es que tengamos empresas que sean exitosas a nivel global y otra cosa es que tengamos las habilidades.

– Es muy interesante generar estos procesos de digitalización, sobre todo en una industria tan importante para países de Sudamérica como el nuestro, como Chile, que es la minería, sin duda es un gran desafío, siento que hay un camino recorrido pero hay mucho todavía por avanzar, pero ¿cómo hacer este proceso de manera segura? Porque también está ahí el resquemor que pueden tener muchas veces las compañías de verse vulnerados, entonces ¿cómo asegurar que este proceso tenga esta ciberseguridad?

– Hace poco en Estados Unidos hubo un problema en el transporte de combustible y hubo semanas donde personas no tenían acceso al combustible por un ciberataque a los sistemas de transporte. Por otro lado, cuando a nosotros como individuos nos llega y damos autorizaciones, las damos súper fácil, que es la aplicación, que me autoriza a dar los datos y creo que casi todos decimos que sí sin pensarlo porque queremos la aplicación, no queremos el servicio. A nivel industria es muy diferente, los datos los sentimos como propios, los datos son temas estratégicos, entonces la primera reacción es “si no tengo la seguridad de que los datos van a ser bien manipulados o bien manejados y no tengo un riesgo”. Y eso es lo que decía, vamos a ritmos diferentes porque en el mundo industrial, la propiedad del dato, la seguridad del dato está en mente de todos. Como firma de tecnología, a veces me dicen “mira, haz lo que quieras, pero no me vas a sacar los datos porque hay un riesgo inherente”. Evidentemente cuando queremos hacer, por ejemplo, una corporación que haya tenido una mirada global a sus operaciones y tomar sus decisiones, pues, tenemos que dar los pasos adecuados para que en todo el proceso, primero, los datos estén bien resguardados y, segundo y también súper importante, que no haya un tercero que pueda interferir, meterse y afectarnos. No hacer la digitalización por miedo al ciberataque sería una decisión incorrecta, lo que tenemos que hacer es, primero, educarnos, ser conscientes de los riesgos y también hay profesionales y estrategias claras de cómo hacer la digitalización de manera segura.

– A mí me gustaría preguntarte y aterrizar todo lo que hemos estado conversando a ejemplos concretos, que tú me pudieses contar proceso de digitalización en minería exitosos que hayas conocido y que también me cuentes cómo ves el escenario de lo que está sucediendo en Perú y en Chile, dos países mineros y muy importantes para la industria.

– Voy a empezar por el final, el escenario. Para mí, el escenario es muy positivo, somos muy optimistas y en el último año, la apertura y la disposición a tener diálogos entre academia, clientes, entre nosotros como formas proveedoras es muy positivo- Yo te diría que no hay compañía que no tenga esto en su agenda en una prioridad muy alta y a nosotros nos abren las puertas casi diciendo “¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Qué podrías hacer?” y entonces el tecnólogo “dime qué podemos hacer”. Entonces, primero, yo he visto en los últimos años una apertura muy muy favorable a hablar de esos temas y a empezar a implementarlos. Ahora tú me dices “dame ejemplos” y podemos ir desde cosas muy sencillas a temas más complejos y todo se está dando al mismo tiempo. Te puedo hablar de un tema sencillo, que es imagina una industria donde los documentos de mantenimiento, de la ingeniería, los diagramas de procesos, los planos, todos están en alguna parte, pero no necesariamente los vas a encontrar digitalmente y que conversen el uno con el otro. Te pongo un ejemplo sencillo, el motor falló, alguien va a buscar el plano del motor, el mantenimiento, el diagrama eléctrico, que está por alguna parte, pero es difícil unir toda esa información. Por ejemplo, es algo donde nosotros tenemos lo que se llama Document Management Systems, que te van a permitir de manera muy fácil, desde cualquier punto de la operación, de la casa matriz, para el mantenedor o para la parte de proyectos, tener acceso a esa misma información. Parece sencillo y aunque la información existe, no siempre es fácil de acceder y de manera rápida. Si me voy de pronto a otro ejemplo concreto, tener un proceso con la minería que es crítico que es el transporte de material. Son estas grandes bandas transportadoras que llevan el material de un lado a otro, donde hacen muchas cosas, se pueden detener, puede que el motor falle, sobrecalentamiento y de pronto dicen “bueno, quisiera poder transportar material de forma más rápida”. Y acá nosotros trabajamos en proyectos que los determinamos de forma digital, de un sistema de bandas, uno para poder predecir cómo se va a comportar el sistema, que nos permite tomar decisiones anticipadamente y no tener que ver en la operación que falló.

– Eso es muy importante, ver un sistema predictivo para evitar errores, obviamente termina siendo mucho más productivo para una compañía.

– Y no tengo que bancarme la falla para recuperarme, sino que puedo ver que hay modos de operación y aprendo de lo que pasó. Y me puedo ir a un ejemplo mucho más grande que es de la creación de un proyecto, que desde la ingeniería, de su concepción, lo opero y lo pienso como un sistema que va ser una mina digital porque lo modelo, hago una ingeniería, con esta ingeniería hago todos los diseños del proceso, la implementación hasta la simulación en plataformas únicas.