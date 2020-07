Inteligencia artificial, ciberseguridad, Cloud, redes neuronales, machine learning y el rol de las mujeres en la industria son algunos de los desafíos que se abordarán en Siemens Minerals Week, conferencia online sobre digitalización minera que se llevará a cabo el 21, 22 y 23 de julio.

El seminario internacional, que contará con destacados expositores, busca dar a conocer las tendencias a nivel mundial en digitalización de la industria.

Para participar del streaming oficial durante las tres jornadas, que se llevarán a cabo entre las 10:00 y 12:30 horas, los interesados deben inscribirse en el sitio web de Minerals Week.

Si no pueden participar en directo, las charlas estarán disponibles a través del sitio www.mineralsweek.cl y las plataformas digitales de CNN Chile.

A continuación, revisa los invitados por día:

Martes 21 de julio

En la primera conferencia se abordarán los desafíos de la digitalización en la minería. Los conferencistas serán Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), entidad gremial que agrupa todos los segmentos de la minería del país.

Sobre el mismo tema hablará Miguel de la Ossa, CEO LDA de Siemens, empresa de tecnología con 170 años en experiencia de electrificación, automatización y digitalización.

También estará en el panel Conrad Von Igel, director Ejecutivo del Centro Innovación UC, organismo que busca promover la innovación y el emprendimiento.

En la misma jornada, también se hablará sobre el control digital de motores, con demostración de aplicaciones y pruebas de equipos en vivo. Y se abordarán los desafíos y oportunidades que ofrece la transformación digital para la minería.

Miércoles 22 de julio

En la segunda jornada, el webinar abordará la temática de ciberseguridad e industria, con el fin de entender la importancia de adoptar medidas de protección en las instalaciones industriales, sobre todo cuando se trata de infraestructura crítica. La expositora será Natalia Oropeza, quien, con más de 27 años de experiencia, hoy se desempeña como chief cybersecurity en Siemens y es miembro fundador de “Woman4Ciber”, iniciativa de la ECSO que apoya a las mujeres en el campo cibernético a nivel mundial.

Para hablar de soluciones digitales para operaciones mineras -que consideran el uso de huellas digitales, modelos matemáticos e inteligencia artificial-, estará Dan Fodor, especialista en accionamientos eléctricos e IA, que además cuenta con 22 años de experiencia en Siemens, en la industria eólica, de petróleo, y de gas, marina y minería.

Finalmente, el segundo día se analizarán cuáles son las posibilidades digitales para sistemas de distribución. En este caso, el invitado será Jesús Tello, ingeniero electricista, con especialidad en automatización de la energía, que ha colaborado con Siemens en Chile, España y Colombia.

Jueves 23 de julio

En último día, el seminario analizará cómo la eficiencia energética y el Big Data pueden incidir en la minería, ya sea reduciendo los costos o incrementando el rendimiento de forma sostenible. El expositor a cargo será Carlos Gil, ingeniero informático con experiencia en sistemas de tiempo real, energías renovables, optimización procesos y medición inteligente.

La siguiente charla apunta abordará la importancia de los sistemas ciberfísicos en minería. Los relatores a cargo serán: Juan Carlos Salas, director del Departamento de Minería de la Escuela de Ingeniería PUC, Felipe Núñez, especialista en control automático, sistemas ciberfísicos, redes de sensores y computadores; y Aldo Cipriano, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica PUC.

Participará también Ronald Ehrl, vicepresidente ejecutivo de la Unidad de Negocio de Soluciones LDA, quien presentará la primera mina digital de mundo, Ehrl cuenta con 39 años de experiencia en Siemens, donde está a cargo entregar facilidades para las industrias de la minería y el cemento.

Por último, el webinar cerrará con el panel género y digitalización en la industria, que será moderado por Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, quien además es experta en género, políticas públicas, y participación económica y política de las mujeres. En la instancia conversará con Paulina Jaramillo Osbén, Head of Asset Strategy & Reliability for Copper de Anglo American; Macarena León, Head of Finance OpCo DI para Sudamérica de Siemens; Annika Glatz, Project Leader Mining, Raw Materials & Sustainability de CAMCHAL; y Loreto Acevedo, académica UC y experta en innovación en la industria minera.

¿Dónde ver este seminario?

El seminario internacional, organizado por Siemens en colaboración con la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), y el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, contará con la conducción de Sebastián Aguirre, periodista de CNN Chile.

Puedes participar a través del streaming oficial, con una previa inscripción a través del sitio web Minerals Week. En este caso, los interesados podrán realizar preguntas a los expositores.

Además, una vez finalizadas las conferencias, podrás encontrarlas en las plataformas digitales de CNN Chile.