Los días 20, 21 y 22 de julio, Siemens llevará a cabo el encuentro internacional Siemens Minerals Week, donde expositores de todo el mundo discutirán acerca de las tendencias mundiales en digitalización minera.

CNN Chile habló sobre este seminario y sobre el futuro de la industria con Doug Keith, vicepresidente para América de Siemens Large Drives Applications.

–¿Cómo la pandemia ha impactado la industria minera en esta era en particular?

–Con certeza, estamos comenzando a ver cambios en inversiones en todas las industria y obviamente en la minería también. La desaceleración temporal causada por el COVID parece haber terminado, las demandas parecen estar aumentando, las inversiones en el sector minero están activándose o hay promesas de que se activen, especialmente en cuanto a metales preciosos, como todos sabemos. En EE.UU. estamos empezando a ver cómo terminan las restricciones por el COVID-19 y estoy escuchando sobre situaciones parecidas en el resto del mundo, quizás un poco más lentamente, y estoy muy emocionado sobre la salud de todas las personas del mundo y lo que esto pueda significar para la industria”

He visto que las compañías mineras usan las disrupciones para revisar sus presupuestos, muchas tenían lo suficiente para mantenerse viables, pero revisan presupuesto, ajustan sus programas para que puedan encontrar maneras durante la pandemia y también después de la pandemia, para mantener su competitividad. Y como resultado, parece que muchas están más abiertas a discutir las áreas alrededor de mejoras operacionales que puedan incluir digitalización. Estamos empezando a ver cómo la digitalización es fundamental para incrementar eficiencias en todas las industrias, incluida la minera, porque las mineras siempre han tenido un enfoque en las operaciones y mientras continúen adoptando nuevas tecnologías, van a ser capaces de aprovecharse de sus ventajas competitivas o ganar ventajas competitivas para esas minas que no las han adoptado.

–¿Qué tan importante es el mercado latinoamericano para ustedes, para Norteamérica?

–El mercado sudamericano en minería es extremadamente importante. Para nosotros, en Siemens, la mayoría de nuestros socios trabajan con la OEMs en los EE.UU., como Metso, Outotec, Thyssenkrupp, Tenova, Takraf, Terranova. Estamos trabajando con estas compañías principalmente en cuanto a equipamiento como molinos, chancadores y correas transportadoras. También estamos trabajando con firmas EPC y todos estos clientes que acabo de mencionar son claves para las minas en Sudamérica, Chile y Perú, por ejemplo, y también en México, porque ellos son clientes fundamentales. Inversiones importantes en minería y procesamiento mineral se están gestionando en América Latina, así que eso lo hace muy importante. Estos mercados parecen haber avanzado más hacia áreas de electrificación, automatización y digitalización que quizás algunas de las minas en Norteamérica. Y lo que espero que pase es que las minas de EE.UU. y Canadá se continúen adaptando y aprendiendo de lo que pasa en Sudamérica, que muchas veces parece ser más adelantado.

–¿Podría describirnos o decirnos en qué tipo de avances están trabajando en Norteamérica?

–Por mucho tiempo, las compañías mineras se han enfocado en algunas métricas claves, como producción y tiempos de detención, mejoramiento de las eficiencia. Creo que el conocimiento es algo muy importante para la industria minera por la edad de la fuerza de trabajo y la importancia del entrenamiento. Las minas se enfocan también en la seguridad y, por supuesto, en las preocupaciones medioambientales.

Siemens ayuda a las mineras en dos formas distintas: primero, ayuda a las minas a integrar completamente sus soluciones de automatización a través de sus componentes, procesos y sistemas. Y, por último, Siemens está muy interesado en trabajar duramente en apoyar las estrategias de digitalización que impliquen ayudar a compañías mineras a mejorar la salud de los activos críticos, este proceso del viaje en los gemelos digitales, así como en operaciones de forma remota.

–¿Cuáles cree que son los desafíos principales para los dueños de mineras u operadores, que quieran avanzar hacia esta digitalización y automatización?

–La mayoría de las minas alrededor del mudo, esto incluye a Norteamérica y Sudamérica, están en áreas remotas, lejos de recursos y utilidades. La mayoría de estos lugares han existido por muchos años, así que sus operaciones tienden a ser conservadoras en cuanto a nuevas tecnologías y este es un obstáculo para ellos que tienen que superar. Y son conservadores en cuanto a las nuevas tecnologías por una razón: porque a veces las nuevas tecnologías llegan y causan disrupción, y una mina no puede costear perder su flujo de ingresos.

La digitalización no es un montón de palabras de moda, como “assets” o “networking” o “big data” o “inteligencia artificial”. Creo que uno de los desafíos es que la digitalización realmente es un proceso, no es mediante un “switch on” y de un día para otro estás digitalizado. Se necesita asociación con proveedores, con tus empleados, y toma años en desarrollarse. Por lo tanto, requiere de un enfoque a largo plazo. Y luego las complejidades llegan, por lo que las compañías deben comprometer recursos a largo plazo. Hay mucha data que tiene que ser preparada para múltiples fuentes. Hay una evolución importante para los procesos de trabajo. Es casi imposible digitalizar cosas que se hacen manualmente para así tenerlas automatizadas en el futuro, eso requiere mucha revaluación y trabajo de procesos actuales. Probablemente requiera enfoque de arriba hacia abajo que ayude a cambiar culturas de trabajo, que ayude a las habilidades de las fuerzas de trabajo, porque muchas veces puede haber tecnología de bajo rendimiento. Como dije, es difícil que suceda todo de un momento a otro.

Y luego probablemente el obstáculo que está en la mente de todos es la ciberseguridad.

–Van a tener este seminario que sucederá en julio, donde van a hablar sobre estas digitalizaciones y van a hablar con expertos de todo el mundo, ¿podría contarnos más sobre cuál es el enfoque de este seminario?

–Este es un evento asociado donde Siemens está llevando a cabo nuestro segundo Siemens Minerals Week anual. Un seminario internacional de digitalización de la minería y se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de julio. Este evento incluye a líderes clave dentro de Siemens, sobre nuestras soluciones mineras globales, nuestro liderazgo y nuestros tecnólogos. Incluye pequeños clientes y también incluye empresas relacionadas de Chile y Perú. El año pasado, el primer año que tuvimos este evento, tuvimos sobre cinco mil asistentes internacionales virtuales y fue justo al comienzo e la pandemia.

Para mí es fundamental, al igual que para Norteamérica, porque la minería es una industria clave y Chile, Perú y México son muy importantes para nuestros clientes en los EE.UU.

– Los EE.UU. es un país que es muy diverso y que también se ha inmerso en la industria minera local. ¿Cuáles son las ventajas que la diversidad puede traer a Siemens y también a los clientes mineros?

– La diversidad es un gran e importante tema en los EE.UU. y alrededor del mundo. En Siemens valoramos la diversidad y aprendemos de ella. Todos nuestros empleados, así como nuestros clientes, tienen diferentes perspectivas de los temas, vienen de diferentes orígenes, han vivido distintas experiencias de vida, tienen especialidades diferentes, tienen diferentes cualidades en sus estilos de liderazgo y sus personalidades. Entonces, todos somos diferentes. Para mí, es interesante preguntar la interrogantes al revés: ¿por qué no enfocarse en la diversidad? ¿Cómo podríamos creer que la diversidad no es importante? En Siemens estamos aprendiendo mucho sobre la diversidad de liderazgo. En el pasado, alrededor de los ’80, estaba este prototipo de líder, el prototipo del manager. En el mundo de hoy, al no tener un modelo de cómo un empleado debería verse, ser, comportarse y reaccionar a cosas, y cómo también podemos tener este modelo fijo para los líderes. Así que queremos un lugar de trabajo que aborde nuestra perspectiva de todos nuestros empleados, que sea atractivo para todos nuestros empleados alrededor del mundo, no sólo un tipo en particular. Siento que la diversidad de experiencias y conocimientos en las personas es la mejor manera de impulsar mejoras y prácticas de negocios, mejoras en la manera en que las operaciones se llevan a cabo, de manera eficiente.

En Siemens decimos que quizás el poder de la tecnología depende de las personas que están detrás de ella. Así que para tener una teconolgía de calidad, que encaje con el mundo y sus necesidades, probablemente necesitamos tener una base de empleados diversa.

